»Jeg vil have mit liv tilbage.«

I 23 år – siden hun var 16 – har Britney Spears være allemandseje. De sidste 13 er det primært hendes far, der har ejet hende. Styret hendes liv.

Men nu vil popprinsessen have det tilbage.

»Jeg fortjener at få et liv,« fortalte hun, da hun natten til torsdag dansk tid gav en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse i retten i håbet om igen at få ejerskab over sin egen gøren og laden.

Høringen foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS Vis mere Høringen foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS

Få retten til at køre bil tilbage. Til at købe en kop kaffe. Eje en telefon. Stemme. Blive gift. Retten til at få børn. Og til at holde en pause fra rampelyset efter mere end et halvt liv på scenen.

På ydersiden har Britney Spears' liv virket perfekt. Og det var det måske også i starten, da hun som blot 16-årig tog verden med storm med singlen '...Baby One More Time' og blev det bedst sælgende teenageidol til dato.

Britney Spears levede 'the american dream'. Hun var naboens søde datter fra sovebyen Kentwood, der dyrkede dans og gymnastik, stræbte efter et liv blandt stjernerne og som 13-årig blev optaget i tv-showet 'Mickey Mouse Club', hvor hun mødte Justin Timberlake, der senere skulle blive hendes ungdomskæreste og faste vedhæng på de røde løbere.

Dem betrådte hun op gennem 90erne som den smukke og jomfruelige popprinsesse, der skulle vise os, at hvis vi følger vores drømme, kan alting ske. Imens stod hendes far klar på sidelinjen til at guide hende tilbage i rampelyset, når hun vaklede, og til at få hende tilbage på scenen, når hun ikke længere kunne hive sig selv derop.

Britney Spears. Foto: EDUARDO MUNOZ Vis mere Britney Spears. Foto: EDUARDO MUNOZ

Det har været aktuelt flere gange. Det fortalte hun senest ved nattens høring.

»De folk, der har gjort dette mod mig, skal ikke få lov til at slippe så let. Lad mig opsummere. Jeg var på turné i 2018. Jeg blev tvunget til … mit management sagde til mig, at hvis jeg ikke gennemførte, skulle jeg finde en advokat,« fortalte hun dommeren og tilføjede, at hun slet ikke måtte få sin egen advokat, så længe hun var underlagt en værge.

»Jeg har arbejdet hele mit liv. Jeg fortjener at få en pause på to til tre år og bare … du ved … gøre, hvad jeg vil.«

Men det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre, så længe Jamie Spears har ansvaret for hendes liv.

Jamie Spears fotograferet i 2008. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Spears fotograferet i 2008. Foto: VALERIE MACON

Det fik han i 2008. Kort efter, at Britney Spears' perfekte liv begyndte at krakelere.

Sangerinden blev i 2006 'skilt' fra sin daværende kæreste, Kevin Federline, og mistede kort efter forældremyndigheden over deres to børn. Årsagen kom aldrig frem i offentligheden, men få måneder forinden havde Britney Spears været i behandling for et stofmisbrug på en afvænningsklinik.

Dagen efter, at hun tjekkede ud, kørte hun – med paparazzier i hælene – direkte hen til en frisør og barberede sit hår af. Storsmilende, mens fotograferne knipsede løs.

Få dage senere gik hun amok på en nærgående paparazzi og smadrede hans bilrude med en paraply.

De følgende uger modtog hun yderligere behandling for sit misbrug, blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling ad flere omgange, men fortsatte sideløbende sin musikkarriere med udgivelser og stribevis af koncerter, som om intet var hændt.

Året efter blev hun umyndiggjort, og Jamie Spears blev udnævnt til at være hendes værge med ansvar for både hendes privatliv og finanser.

»Den kontrol, han havde over en så mægtig person som mig – han elskede, at han havde kontrol til at skade sin datter 100.000 procent. Han elskede det,« fortalte Britney Spears under nattens høring.

Mens Britney Spears var umyndiggjort og end ikke kunne købe en kop kaffe uden at spørge om lov, arbejdede hun i døgndrift. Hun udgav sit syvende studiealbum i 2013 og indgik en fireårig aftale om daglige koncerter i Las Vegas, ligesom hun blev hyret som dommer i amerikansk 'X Factor', mens pengene fortsat væltede ind.

Britney Spears under et af sine mange Las Vegas-shows. Foto: STEVE MARCUS Vis mere Britney Spears under et af sine mange Las Vegas-shows. Foto: STEVE MARCUS

»Jeg arbejdede syv dage om ugen, ingen fridage, hvilket i Californien nærmest kan sammenlignes med sexhandel. At få nogen til at arbejde imod deres vilje, fjerne alle deres ejendele – kreditkort, kontanter, telefon, pas – og placere dem i et hjem, hvor de både bor og arbejder sammen. De boede alle sammen i huset, sygeplejerskerne, sikkerhedsfolkene. Der var en kok, der kom der og lavede mad til mig dagligt. De så mig skifte tøj hver dag – nøgen – morgen, middag og aften. Min krop – jeg havde intet privatliv eller dør til mit værelse,« fortæller Britney Spears.

Det er første gang, hun fortæller om det betændte forhold. Tidligere har hun spist fans af med et 'Jeg har aldrig været gladere', når fans har bekymret sig om sangerindens mystiske videoer på Instagram og spekuleret i, om hun blev holdt indespærret.

»Jeg har været i chok. Jeg er blevet traumatiseret. I ved, fake it till you make it. Men nu fortæller jeg sandheden. Jeg er ikke lykkelig. Jeg kan ikke sove. Jeg er så sur, det er vanvittigt. Jeg er deprimeret og græder hver dag,« sagde hun under høringen.

»Min far og alle andre, der har været involveret i dette formynderskab, og mit management, der har spillet en stor rolle i at presse mig, selvom jeg har sagt fra – de bør blive fængslet.«

Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Adskillige Britney-støtter var mødt op foran retsbygningen i Los Angeles for at vise sangerinden deres støtte. Foto: MARIO ANZUONI

Under høringen, som blev afholdt virtuelt, fulgte også Britney Spears' far med. I en udtalelse læst op af hans advokat lød det:

»Jamie er ked af at se sin datter i så stor smerte. Han elsker sin datter og savner hende rigtig meget.«

Efter nattens høring konkluderede dommeren, at Britney Spears er nødt til at indgive en formel anmodning til retten om at få afsluttet værgemålet, før der kan træffes en endelig beslutning.

Hvorvidt hun vil gøre dette, vil hun nu diskutere med sin advokat.