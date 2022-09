Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

'Jeg er traumatiseret for livet. Og ja, jeg er fucking sur. Og nej, jeg vil formentlig aldrig optræde igen, fordi jeg er stædig.'

Sådan udtaler Britney Spears i en række nu slettede lydbeskeder på Instagram.

Det skriver Rolling Stone.

Det har længe været kendt, hvor svært Britney Spears selv følte, at hun havde det i de 13 år, hun var under sin fars værgemål.

Jamie Spears og Britney Spears Foto: Uncredited Vis mere Jamie Spears og Britney Spears Foto: Uncredited

Nu har hun valgt at stoppe med at optræde, fordi hun er blevet traumatiseret af at være blevet dårligt behandlet.

Årsagen skyldes angivelig, at Britney Spears ikke havde nogen indflydelse på den kreative proces i forbindelse med de musikvideoer, der blev produceret, mens hun var umyndiggjort. For videoerne faldt ikke i Britneys smag.

Derudover følte hun angivelig, at fotograferne på hendes Las Vegas-tour var uprofessionelle, da de aldrig sendte hende billederne. Og så var der ifølge Britney Spears også for mange dansere på den tour.

'Kys min forbandede mother fucking røv,' slutter hun af med at sige.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Channel 8 (@britneyspears)

I lydbeskederne på Instagram kan man da stadig høre Britney Spears fortælle, hvordan hun føler sig uretfærdigt behandlet.

Er man i tvivl om, hvorvidt Britney Spears virkelig foragter sine forældre eller ej, kan man blot læse billedteksten på den seneste lydbesked på Instagram.

'Jeg siger det højt og stolt: Jeg håber, at I begge vil brænde i helvede,' skriver hun.