»Jeg kan ikke bebrejde hende, hvis hun hader mig.«

Sådan skriver Britney Spears' tidligere manager, Sam Lutfi, på sin Twitter, efter popstjernen onsdag fik en stor delsejr i kampen for at slippe ud af sin fars værgeskab.

Her besluttede retten nemlig, at Britney Spears fremover selv får lov til at vælge sin advokat.

Over en telefonforbindelse gentog hun også mange af de anklager, hun ved et tidligere retsmøde har rettet mod sin far.

»Jeg er ikke en perfekt person, men det her værgemål får mig til at føle, at jeg er sindssyg,« lød det fra sangeren.

Det er blandt andet disse ord, der har fået Sam Lutfi til tasterne.

»Jeg sidder bare her og lytter til retsmødet. Hvis hun hader mig, når hun er sluppet fri, så kan jeg ikke bebrejde ham,« skriver han og fortsætter:

»Jeg svigtede hende. Det var meningen, jeg skulle beskytte hende fra alt det her, men jeg lod hende i stikken, og vi har begge betalt prisen. Jeg er så ked af det.«

Just sitting here listening to that court recording, if she hates me after she's free I won't blame her... I failed her, I was supposed to protect her from all this, I let her down and we both paid dearly for it - - head in hands..I'm so sorry — Sam Lutfi (@SamLutfi) July 14, 2021

Britney Spears og Sam Lutfis historie er ualmindelig broget.

Han blev en del af hendes liv i 2007, da popstjernens mentale helbred begyndte at skrante i kølvandet på skilsmissen fra Kevin Federline. Det var her, han blev hendes selvudnævnte manager og flyttede ind hos hende.

'Lykken' var dog kort.

Allerede i 2008 fik Sam Lutfi et midlertidigt polititilhold mod Britney Spears, efter sangerens forældre, Jamie og Lynn Spears, hev manageren i retten – anklaget for at have overtaget popstjernens liv.

Det var i øvrigt samme måned som tilholdet kom i stand, at det omstridte værgeskab – der kører på 13 år – begyndte.

I 2019 var den så gal igen. Her fik 46-årige Sam Lutfi et nyt polititilhold, der betød, at han skulle holde sig mindst 180 meter fra Britney Spears og hendes familie.

Blandt andet, fordi han angiveligt havde truet popstjernens familie.

Sam Lutfi selv bedyrede sin uskyld og påstod, at han ikke havde haft kontakt med Britney Spears de seneste ti år.