Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke kun Britney Spears, der har lidt af følgerne af det mentale sammenbrud, hun fik tilbage i 2007.

Det gik også ud over hendes dengang to små sønner, der måtte undvære et tæt forhold til deres mor. Det fortæller den ene nu om i en ny dokumentar.

I den nye dokumentar, der bliver sendt på ITV fredag, fortæller Britney Spears yngste søn, 15-årige Jayden, om forholdet til brødrenes berømte mor, der har været meget svært.

Ifølge Jayden er der ikke noget had mellem mor og sønner, men forholdet er gået i stykker:

Britney Spears sønnerne Sean Preston og Jayden James i 2015. Foto: Chris Pizzello Vis mere Britney Spears sønnerne Sean Preston og Jayden James i 2015. Foto: Chris Pizzello

»Jeg tror 100 procent, at det kan fikses. Det kommer bare til at tage en masse tid og energi. Jeg ønsker bare, at hun får det bedre igen mentalt. Når hun får det bedre, vil jeg virkelig gerne se hende igen,« lyder det fra teenageren i dokumentaren ifølge Daily Mail.

Her fortæller Jayden også, hvordan han ikke føler, at Britney Spears altid viste nok kærlighed til ham og broderen, Sean Preston, og at hun forskelsbehandlede dem. Ifølge Jayden gik moderens frustrationer mest ud over hans et år ældre storebror.

Jayden bor i dag hos sin far, danseren Kevin Federline og dennes familie, og han kalder stedet for et trygt hjem. Britney Spears var gift Kevin Federline, da de fik de to sønner, men parret blev skilt i 2006.

Familien Federline tæller også flere halvsøskende til de to brødre.

Britney Spear blev tidligere på året gift med Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss Vis mere Britney Spear blev tidligere på året gift med Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss

Jayden er tilsyneladende den mere udadvendte af de to brødre, og derfor er det ham, der udtaler sig mest.

Han understreger også, at både han og hans bror stadig holder meget af deres mor:

»Jeg elsker dig, og jeg håber det bedste for dig. Måske kan vi en dag sidde og tale sammen sådan her igen,« lyder det fra Jayden, der i dokumentaren taler direkte til sin mor gennem skærmen.

Britney Spears sønnerne Sean Preston og Jayden James i 2015. Foto: Chris Pizzello Vis mere Britney Spears sønnerne Sean Preston og Jayden James i 2015. Foto: Chris Pizzello

Britney Spears, der i juni blev gift med den amerikansk-iranske mode Sam Asghari, har kommenteret sin sønds udtalelser – blandt andet, at han mener, at hun kæmpet med at elske dem som mor:

»Det gør mig meget ked af det at kende Jaydens udsagn on, at jeg ikke levede op til hans forventninger som mor … Og måske en dag kan vi mødes ansigt til ansigt og tale åbent om det!!!,« skrev Spears i et opslag på Instagram, hvor hun også skriver, at hun vil sende sine sønner alt den kærlighed, hun har, hver dag i resten af hendes liv.