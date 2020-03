At Britneys Spears' to sønner har et anspændt forhold til deres morfar, er ingen hemmelighed.

Tilbage i september medførte en episode mellem sangerindens far, Jamie Spears, og hendes ældste søn, Sean Federline, en politianmeldelse, fordi førstnævnte angiveligt havde rusket sit nu 14 år gamle barnebarn.

Tirsdag bar Britney Spears' yngste søn, 13-årige Jayden Federline, yderligere brænde til bålet.

Det gjorde han i en livevideo på Instagram, hvor han svarede på spørgsmål fra sine følgere, mens han sad i sit soveværelse i det hus, hvor han bor sammen med sin far, Kevin Federline. Det skriver The Sun.

(Arkiv) Kevin Federline, som er far til Britneys to drenge, Sean og Jayden, og som her ses med sangstjernen tilbage i 2004, har sønnerne 70 procent af tiden. Foto: STEVE MARCUS Vis mere (Arkiv) Kevin Federline, som er far til Britneys to drenge, Sean og Jayden, og som her ses med sangstjernen tilbage i 2004, har sønnerne 70 procent af tiden. Foto: STEVE MARCUS

Et af spørgsmålene lød, om han synes, at hans morfar er 'en idiot', hvortil Jayden Federline svarede følgende:

»He is a pretty big dick,« lød svaret, som vel bedst kan oversættes til noget nær: 'Han er et ret stort pikhoved'.

Efterfølgende tilføjede teenageren: 'Han kan bare dø'.

Jamie Spears har været Britney Spears' formynder, siden hun brød sammen i fuld offentlighed tilbage i 2007 og blandt andet barberede sig skaldet.

Britney Spears i 2007, hvor hun klippede alt sit hår af. Vis mere Britney Spears i 2007, hvor hun klippede alt sit hår af.

Et formynderskab, der – ifølge rettens afgørelse – indtil videre skal opretholdes indtil april 2030.

I livevidoen på Instagram spurgte en følger, om Jayden Federline var bange for at komme i problemer for de ting, han sagde om sin morfar.

Det tyder dog ikke på, at teenageren er synderligt bekymret.

»Næ, min far er ligeglad. Jeg har den bedste far i verden,« svarede han og fortalte efterfølgende, at han også er glad for sin mors kæreste, Sam Asghari:

Jamie Spears, Britney Spears' far. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Spears, Britney Spears' far. Foto: VALERIE MACON

»Jeg kan godt lide Sam. Han er en sej og rigtig god fyr.«

I videoen afslørede sønnike Spears også en skuffende nyhed for alle Britney Spears' fans – nemlig at der umiddelbart ikke er mere musik på vej fra popstjernen, der udgav sit sidste album for fire år siden:

»Jeg har ikke set hende lave musik overhovedet, men jeg ved det ikke (om der kommer mere, red.). Jeg kan huske, jeg engang spurgte hende, hvorfor hun ikke lavede musik, hvortil hun svarede, at hun overvejede at stoppe.«

Britney Spears har endnu ikke kommenteret videoen, hvor hendes søn sviner sin morfar til. Kevin Federlines advokat har dog kommenteret videoen på vegne af sin klient over for E! News.

Advokaten siger, at Jayden Federline 'opførte sig som den 13-årige, han er', men at familien forventede bedre.

»Vi regner ikke med at se lignende videoer igen,« siger han.

Kevin Federline har i øvrigt 70 procent af forældremyndigheden over sine og Britney Spears' to sønner, mens popstjernen har de resterende 30 procent.

Parret blev skilt i 2007.