Man skal ikke være bekymret for Britney Spears. Hun tager sig bare en velfortjent pause.

Det fortæller sangerinden selv på Twitter, efter at hendes omdiskuterede Instagram-profil pludselig forsvandt fra internettet.

Instagram-profilen har Britney Spears gennem årene brugt til at kommunikere med sine fans, mens hun har været underlagt sit 13 år lange kontroversielle værgemål.

Her har hun delt kryptiske citater, mystiske dansevideoer og senest ærlige tanker og frustrationer over værgemålet, indtil hun søndag brugte profilen til at annoncere, at hun er blevet forlovet med kæresten gennem fem år, Sam Asghari.

Britney Spears med sin forlovede Sam Asghari. Foto: NINA PROMMER

Men tirsdag aften dansk tid var profilen pist væk.

Ifølge hendes advokat, Mathew Rosengart, har Britney Spears selv lukket sin profil for at tage en pause fra de sociale medier.

Men det overbeviste ikke de inkarnerede fans, som mener, at advokaterne ønskede at give hende mundkurv på, efter at hun i højere grad er begyndt at bruge sin profil til at udtrykke sine holdninger og følelser.

Kort efter har Britney Spears dog selv valgt at kommentere sagen. Og hun bekræfter advokatens udmelding.

'I skal ikke være bekymrede, venner. Jeg tager bare en lille pause fra de sociale medier for at fejre min forlovelse. Jeg er snart tilbage,' skriver hun på Twitter.

39-årige Britney Spears mødte den 12 år yngre iranskfødte model og personlige træner Sam Asghari i 2016 i forbindelse med optagelserne til musikvideoen til 'Slumber Party'. Der er endnu ingen forlydender om, hvor og hvornår parret skal giftes.