Britney Spears er langtfra tilfreds med de to dokumentarer om hendes liv, som for nylig har vakt opsigt i verdenspressen.

Filmskaberne kaldes 'hyklere' af popprinsessen, mens hun kritiserer en af de medvirkende for at lyve om hende.

'Hold da op, 2021 er klart bedre end 2020, men jeg havde aldrig troet, det ville være sådan her. Så mange dokumentarer om mig i år med andre menneskers syn på mit liv. Hvad skal jeg sige – jeg er meget smigret,' indleder Britney Spears et Instagram-opslag.

New York Times producerede sidste år dokumentaren 'Framing Britney Spears', der dykker ned i det komplicerede forhold mellem Britney Spears og hendes far, som har været hende værge i over 12 år og styret hendes finanser med hård hånd.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears)

Herudover fortalte dokumentaren om de mange nærgående paparazzi-fotografer, som gennem årene har chikaneret sangerinden og – insinueres det – været med til at drive hende ud i det famøse sammenbrud i 2007, der blandt andet resulterede i, at hun barberede sig skaldet og gik amok på en fotograf med en paraply.

Filmen gav genlyd i verdenspressen, og i sidste uge meldte også BBC ind med en dokumentar med titlen 'The Battle for Britney' om samme emne.

Og det undrer Britney Spears, at filmskaberne vælger at snage i og udstille hendes liv med en film, der fortæller, hvordan netop den store opmærksomhed har ødelagt hende.

»Dokumentarerne er så hykleriske. De kritiserer medierne, og så gør de præcis det samme?«

»Jeg er glad for at kunne minde jer om, at selvom jeg har haft nogle hårde stunder i mit liv, så har jeg haft endnu flere fantastiske, men desværre, venner, så tror jeg, at verden er mere interesseret i de negative,« skriver hun videre på Instagram.

»Hvorfor fremhæve de mest negative og traumatiserende øjeblikke i mit liv, som er tusind år gamle?«

Britney Spears medvirker ikke selv i 'Framing Britney Spears', hvor en paparazzi-fotograf til gengæld får lov at analysere sit og sangerindens indbyrdes forhold.

Og her fortæller han, at Britney Spears inderst inde godt kunne lide, at fotograferne gav hende opmærksomhed.

Men den udlægning er Britney Spears ikke enig i, skriver hun.

»Nej, paparazzi-fyr. Jeg ønskede ikke, at du og dit hold skulle følge efter mig.«

Britney Spears slutter sit opslag med at fremhæve alle de positive ting i hendes liv lige nu.

Hun har for eksempel en smuk have, som hun ikke tøver med at kalde Los Angeles' smukkeste, og snart vil hun udvide med en lille fiskedam fyldt med karpearten koi.