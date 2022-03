Britney Spears tog for nylig ind på en klinik for at få en brystforstørrende operation, efter at hendes far i årevis havde påtalt hendes krop.

Men sangerinden blev mødt af en lukket dør. Og det er hun glad for. For siden er hun kommet frem til, at hun bør elske sin krop, præcis som den er.

Det fortæller den 40-årige popstjerne i et Instagram-opslag.

I opslaget fortæller Britney Spears, at hun synes, at hendes bryster er blevet lidt for små, efter hun for nylig tabte tre kilo på seks måneder.

'Jeg mener, med den rigtige bh er det fint, men jeg var nysgerrig på, hvad en læge kunne sige,' skriver Britney Spears, der derfor bestilte en konsultation hos en skønhedsklinik.

Men da hun mødte på, var klinikken tom og døren lukket. Og det var måske meget godt, indrømmer Britney Spears. For siden har hun ikke haft lyst til at vende tilbage.

Hun er nemlig blevet bevidst om, at det er hendes far, der bærer en del af ansvaret for hendes syn på egen krop.

'Min far sagde altid, at jeg var tyk, og det var ikke sjovt at være den store pige på scenen. Det var ydmygende,' skriver hun i opslaget.

Britney Spears med kæresten Sam Asghari. Foto: NINA PROMMER Vis mere Britney Spears med kæresten Sam Asghari. Foto: NINA PROMMER

I næsten 14 år har Britney Spears været under et såkaldt formynderskab, hvor hendes far, Jamie Spears, har styret både hendes kalender, økonomi og ja, nærmest fri vilje.

I opslaget fortæller Britney Spears, der har været betragtet so et sexsymbol nærmest siden hun blev kendt som 16-årig med monsterhittet 'Baby one more time', at hun 'altid har været et offer for den objektivisering, som kvinder generelt er under'.

Men hun mener, at 'mennesker kan være glade' og 'hundrede procent attraktive' i alle størrelser, så længe de har 'god energi'.

'Guderne skal vide, at hemmeligheden bag min succes aldrig har været, hvor smuk jeg var.'