En fysisk konfrontation mellem Britney Spears´ far, Jamie Spears, og hendes søn, Sean, har gjort Britney Spears både rasende og nervøs.

Den amerikanske sangerinde er rasende på sin 67-årige far efter en anklage om, at han skulle have rusket i sit 13-årige barnebarn, Sean, 24 august.

Sean havde låst sig inde på et værelse, hvorefter morfaren brød døren ned og fik fat i drengen.

Og episoden skulle angiveligt have fået den 37-årige superstjerne til at frygte for den forældremyndighed, hun deler med eksmanden, Kevin Federline.

Britney Spears og Kevin Federline.

Det skriver det amerikanske medie People.

En kilde tæt på Britney Spears fortæller, at hun ikke kan forstå, hvorfor hendes far ville gøre sådan noget:

»Britney forstår ikke, hvordan Jamie kan finde på at true forholdet til sine børnebørn med denne her sag.«

Sagen kommer på et skidt tidspunkt i Britney Spears´ liv, da hun i øjeblikket kun har ti procent af forældremyndigheden over sine sønner, 13-årige Sean Preston og 12-årige Jayden James.

Jamie Spears.

»Britney er altid bange for at miste sin forældremyndighed,« lyder det fra kilden tæt på superstjernen.

Dagen efter tumulten opsøgte drengenes far, Kevin Federline, flankeret af sin advokat politiet for at melde sin tidligere svigerfar.

»Kevin blev ekstremt sur, da han hørte om episoden, og hans reaktion er også passende,« siger kilden.

Kevin Federline og Britney Spears har besluttet, at børnene skal bruge 90 procent at tiden sammen med deres far.