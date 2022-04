Mere end 4,5 millioner danske kroner.

Så dyr en advokatregning sidder Britney Spears' mor tilbage med efter vinterens opløsning af popstjernens formynderskab.

Og den endnu ubetalte millionregning har mor Lynne Spears anmodet om, at hendes datter klarer for hende – men det nægter den 40-årige popstjerne.

Det fremgår af den afvisning som Britney Spears advokat Mathew Rosengart tirsdag har indsendt til højesteretten i Los Angeles. En afvisning mediet Variety har set.

Britney Spears' fraskilte forældre, Lynne Spears og Jamie Spears, ankom sammen til retten i Los Angeles i 2012. Begge har anmodet om, at deres fælles popstjernedatter betaler deres advokatregninger i forbindelse med opløsningen af det formynderskab, far Jamie Spears havde haft over hende de sidste 13 år.

Anmodningen om betalingen af morens advokatregninger har nemlig ingen juridisk gang på jord, da moren ikke var en officiel part i formynderskabet, lyder det fra advokaten.

»Britney Spears er imod begæringen i sin helhed,« understreges det.

Da Lynne Spears i sin tid anmodede om at få sine dyre advokatregninger betalt af datteren, blev det ellers fremhævet, at moren havde været en positiv kraft i at få sin eksmand, Britney Spears' far Jamie Spears, fjernet som popstjernens værge.

Den påstand blev igen fremhævet af Lynne Spears advokater ved onsdagens retsmøde i sagen.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. Siden styrede faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma. I november 2021 er Britney Spears atter en fri kvinde efter 13 års formynderskab.

Men allerede tilbage i november, da anmodningen blev indsendt, afviste Britney Spears selv, at hendes mor havde været til nogen synderlig hjælp.

»Min far har rigtigt nok startet formynderskabet for 13 år siden, men hvad mange ikke ved er, at min mor var den, der gav ham ideen,« skrev Britney Spears i et opslag på Instagram kort efter.

Nu mener hun altså også, at hun allerede har betalt mere end rigeligt for moren.

»Lynne Spears har i mindst et årti boet i et stort, dyrt hus ejet af Britney Spears i Kentwood, Los Angeles, hvor hendes datter også kontinuerligt – og generøst – har betalt for Lynne Spears' forbrug, telefon, forsikring, ejendomsskatter, landskabspleje, poolarbejde, skadedyrsbekæmpelse, reparationer og vedligeholdelse, for totalt omkring 1,7 millioner dollar,« anfører advokat Mathew Rosengart i afvisningen.

Lynne Spears har fået en blank afvisning af sin datter, popstjernen Britney Spears, der ikke ønsker at betale morens milliondyre advokatregninger.

Ved onsdagens høring traf dommeren ikke en endegyldig beslutning om betalingen af advokatregningerne.

»Frøken Spears skal ikke bebyrdes med det, der er sket her,« sagde Mathew Rosengart om morens ubetalte regninger til retshøringen, som Rolling Stone beskriver som »anspændt«.

Næste høring i sagen er sat til juli.

Britney Spears' far, Jamie Lynn Spears, har også søgt om, at hans datter fortsat betaler hans advokatregninger.

Heller ikke her er der truffet afgørelse endnu.