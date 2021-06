Det gav genklang i hele verden, da Britney Spears torsdag fortalte, at hun ønskede sin far fængslet og sin familie retsforfulgt, da der var høring i sagen om hendes fars værgemål over hende.

Nu udtaler et af Britney Spears' familiemedlemmer sig for første gang om sagen. Popikonets ni år yngre lillesøster, Jamie Lynn Spears, tager nemlig bladet fra munden i en række Instagram stories.

»Grunden til, jeg ikke har udtalt mig før, er fordi, jeg føler, at før min søster har haft mulighed for at tale for sig selv og sige det, hun havde brug for at sige offentligt, så var det ikke min plads og ikke passende at gøre,« starter hun ud.

Ganske tårevædet understreger den 30-årige skuespiller og sanger, at hun altid har elsket, beundret og støttet sin berømte storesøster - og stadig gør det igennem »alt det her lort«.

Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON

»Jeg er så stolt af hende for at bruge sin stemme. Jeg er så stolt af hende for at anmode om nye rådgivere, som jeg fortalte, hun skulle gøre for mange år siden,« fortæller Jamie Lynn Spears.

»Hvis hun vil ende værgemålet eller hvad end, hun vil gøre for at være glad, så bakker jeg op om det,« slår lillesøsteren fast.

Under Britney Spears' høring kunne man ellers nemt få det indtryk, at det 39-årige popikon følte sig svigtet af hele sin familie.

»Jeg vil ærlig talt gerne sagsøge min familie, hvis jeg skal være helt ærlig,« fortalte popikonet under høringen og understregede, at ingen i hendes familie havde gjort noget for at stoppe det formynderskab, hun følte sig som en slave under.

Britney Spears i 2016. Foto: Eduardo Munoz Vis mere Britney Spears i 2016. Foto: Eduardo Munoz

Men i de nye videoer på Instagram antyder Jamie Lynn Spears, at hun ikke skal tages til indtægt for den udtalelse.

»Jeg er ikke min familie, jeg er min egen person, og jeg taler for mig selv,« understreger Jamie Lynn Spears.

»Jeg er ligeglad med, om hun vil løbe ud i regnskoven og have en zillion børn i midten af ingenting, eller om hun vil komme tilbage og dominere verden, som hun har gjort så mange gange før. Fordi jeg har ikke noget at vinde eller miste uanset. Denne situation påvirker ikke mig uanset, fordi jeg er bare hendes søster, som kun er bekymret omkring hendes glæde.«

I videorækken påpeger Jamie Lynn Spears også det faktum, at hendes støtte til storesøster Britney har været svær at få øje på i offentlighedens lys.

Jamie Lynn Spears er Britney Spears' ni år yngre lillesøster. Her ses hun på den røde løber i juni 2007. Foto: PHIL McCARTEN Vis mere Jamie Lynn Spears er Britney Spears' ni år yngre lillesøster. Her ses hun på den røde løber i juni 2007. Foto: PHIL McCARTEN

»Måske har jeg ikke støttet hende, sådan som offentligheden gerne har villet have det, med et hashtag på en offentlig platform, men jeg kan forsikre jer, at jeg har støttet min søster længe før, der var et hashtag, og jeg vil støtte hende længe efter.«

Jamie Lynn Spears' udtalelser kommer efter, at hendes ægtemand, Jamie Watson, udtalte sig om Britney Spears' prekære høring.

»Jeg kan forsikre, at hendes familie elsker hende og ønsker det bedste for hende. Jeg ville ikke være sammen med mennesker, der ikke gjorde det. Hvem ville ikke støtte Britney?« fortalte han kortfattet til det amerikanske medie Page Six.

Mens Britney Spears' svigerbror altså forsvarede Spears-familien, så tydeliggør Jamie Lynn Spears dermed nu sin uforbeholdne støtte til Britney Spears selv.