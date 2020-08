Britney Spears' 10 år yngre lillesøster er blevet sat til at styre sin verdenskendte søsters finanser, og sagen om popikonet tager således en ny drejning.

Siden Britney Spears' mentale sammenbrud i 2007 – som de fleste nok især husker fra billederne, hvor popstjernen barberer sig skaldet i fuld offentlighed – har hendes far, Jamie Spears, fungeret som hendes værge styret hendes koncertkalender og taget generelle beslutninger såsom om datteren må gifte sig, købe en bil eller oprette abonnementer.

Men ifølge The Blast, som har fået indsigt i en stribe juridiske dokumenter fra den verserende sag, så er der ved at ske et skred.

38-årige Britney Spears' lillesøster, Jamie Lynn Spears på 29, er nemlig blevet udnævnt til at passe på millionerne i popstjernens fond 'SJB Revocable Trust'.

Britney Spears og Jamie Lynn Spearsi 2002. Foto: FRED PROUSER Vis mere Britney Spears og Jamie Lynn Spearsi 2002. Foto: FRED PROUSER

Den oprettede Britney Spears allerede i 2004 for at beskytte sin formue og sikre sine sønner, 14-årige Sean og 13-årige Jayden James, skulle der ske hende noget.

Jamie Lynn Spears skal altså blot passe på pengene, men kan ikke hæve dem til sig selv, ligesom faderen – indtil nu – også blot har haft adgang til at udbetale lommepenge til Britney Spears.

Ifølge dokumenterne overtog Jamie Lynn Spears ansvaret for fonden i 2018 – og altså et år inden, faderen blev alvorligt syg og i en periode lod sangerindens manager være værge for hans ældste datter – men årsagen til dette skifte er ikke blevet meldt ud.

I papirerne er til gengæld udførligt beskrevet, hvad der skal ske med pengene, hvis Britney Spears dør: de skal gå til sønnerne.

Britney Spears med sønnerne Sean og Jayden James Federline i 2013. Foto: MICHAEL NELSON Vis mere Britney Spears med sønnerne Sean og Jayden James Federline i 2013. Foto: MICHAEL NELSON

Tidligere på måneden kom det frem, at Britney Spears har anmodet domstolen i Californien om at fratage faren rollen som værge for hende.

I retsdokumenterne fremgår det, at den 38-årige sangerinde har været glad for at sin fars arbejde, som ifølge hende selv har reddet hende fra et totalt kollaps – både mentalt og økonomisk. Hun ønsker dog, at hendes manager, Jodi Montgomery, varetager opgaven som en uafhængig professionel tredjepart.

Oprindeligt var aftalen, at værgemålet skulle gælde i to år, men her i 2020 er Britney Spears altså stadig underlagt det, fordi hendes far gennem retssager har sørget for at opretholde det.