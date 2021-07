Efter at have forholdt sig tavs i årevis, tog Jamie Lynn Spears forleden bladet fra munden og kommenterede sin berømte storesøsters retssag mod faderen.

Men det har haft store konsekvenser.

I en række stories på Instagram fortæller Jamie Lynn Spears, at hun, hendes børn og hendes mand siden har modtaget adskillige dødstrusler.

»Jeg respekterer, at alle har ret til at ytre sig, men kan vi ikke godt sætte en stoppe for dødstruslerne,« skriver hun.

Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON

»Især dødstrusler til børn,« fortsætter hun og hentyder til sine to børn, Maddie på 13 år og Ivey Joan på tre år.

Det var 24. juni, at Britney Spears i retten fortalte, at hun ønskede sin far fængslet og sin familie retsforfulgt, fordi hun føler sig svigtet over, at de ikke har gjort noget for at hjælpe hende ud af faderens formynderskab.

Udtalelserne fik popsangerindens fans til at lange ud efter Jamie Lynn Spears, fordi de mener, at hun skulle have hjulpet sin storesøster.

Få dage senere udtalte Jamie Lynn Spears sig for første gang nogensinde i sagen. Det gjorde hun på Instagram, hvor hun forklarede, at hun ikke følte, at det var passende for hende at blande sig.

Selvom Jamie Lynn Spears samtidig understregede, at hun støtter sin storesøster i hendes kamp for at få fjernet deres far som værge, så har det altså alligevel ikke sat en stopper for kritikken af hende.

Det er dødstruslerne et tydeligt bevis på.

Noget af det, som Jamie Lynn Spears bliver anklaget for, er, at hun skal have profiteret af sine storesøsters penge og derfor ikke har haft interesse i at få stoppet formynderskabet.



Det har hun dog afvist skulle være tilfældet:

»Jeg har betalt mine egne regninger, siden jeg var ti år gammel. Jeg skylder ikke offentligheden noget som helst, fordi min søster ved, at jeg elsker og støtter hende, men I skal vide, at jeg er min egen person. Jeg er ikke min familie. Jeg taler for mig selv.«