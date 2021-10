Britney Spears langer endnu engang ud efter sin familie.

Det 39-årige popikon mener nemlig fortsat, at hendes familiemedlemmer har svigtet hende på det groveste ved ikke at gøre noget for at få hende ud af farens formynderskab over hende.

Det siger hun ganske direkte i et nyt opslag på Instagram.

»Jeg foreslår, at hvis du er en ven, der har været i et hus, der føles virkelig småt i fire måneder. Uden bil. Uden telefon. Uden en dør til privatliv, og de har måttet arbejde i ti timer om dagen, syv dage om ugen og givet massevis af blod hver uge uden nogen fridage. Så foreslår jeg på det kraftigste, at du samler din ven op og får dem ud derfra i en helvedes fart!« skriver Britney Spears.

Jamie Spears, far til Britney Spears, og Britney Spears. Slut september blev han fjernet som hendes værge. Foto: Uncredited Vis mere Jamie Spears, far til Britney Spears, og Britney Spears. Slut september blev han fjernet som hendes værge. Foto: Uncredited

Her taler hun formentligt om det fire måneder lange rehabiliteringsophold, som hun ifølge sine udtalelser ved retsmødet i juni, blev tvunget ud i, efter hun havde nægtet at lave et nyt show til en Las Vegas-turné.

Til retsmødet fortalte Britney Spears på samme måde, hvordan hun i sit » lille hjem i Beverly Hills« blev frataget enhver form for privatliv og afpresset til at arbejde ti timer om dagen uden fridage, hvis hun ville se sine to sønner eller sin kæreste.

»Hvis du er ligesom min familie, der siger ting som 'beklager, du er underlagt et formynderskab'. Garanteret mens de tænker, at du er anderledes, så de kan fucke med dig! Heldigvis har jeg fundet en vidunderlig advokat, Matthew Rosengart, der har hjulpet med at ændre mit liv!« slutter Britney Spears opslaget.

Det var ligeledes Matthew Rosengart, der repræsenterede Britney Spears i retten, da det i slutningen af sidste måned blev bekendtgjort, at Jamie Spears skulle fjernes som værge med øjeblikkelig virkning.

Retsmødet, hvor Britney Spears udtalte sig for første gang, foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS Vis mere Retsmødet, hvor Britney Spears udtalte sig for første gang, foregik via videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS

Britney Spears har selv kun udtalt sig officielt i sagen ved retsmødet i juni måned.

Her chokerede hun alle, da hun åbent fortalte om det »overgreb«, hun følte de sidste 13 års formynderskab over hendes liv og økonomi havde været.

Ikke mindst fortalte hun dengang, at hun ikke følte, nogen i hendes familie havde »gjort noget som helst« for at hjælpe hende, tværtimod havde de nydt godt af formynderskabet økonomisk. Derfor ville hun sagsøge dem – særligt faren, som hun mente burde fængsles for overgreb.

I kommentarsporet under det nye Instagram-opslag er det tydeligt, at flere fans mener, at opslaget er særligt rettet mod Britney Spears' lillesøster, den 30-årige skuespiller Jamie Lynn Spears.

Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Jamie Lynn Spears og Britney Spears til NBA-kamp i december 2006. Foto: LUCY NICHOLSON

På opslaget er nemlig et billede af to kvinder, hvor den ene svævende styrer sit hoved mod den anden, der ligger på en madras.

»Det her billede er alt for mig! Det giver mig lyst til at græde. Hun redder sin guddommelige, kvindelige søster,« starter Britney Spears opslaget.

Jamie Lynn Spears har kun en enkelt gang udtalt sin opbakning til Britney Spears. Hun fortalte i en række Instagram stories i slutningen af juni, at hun længe havde støttet søsterens ønske om at komme ud af formynderskabet, selvom offentligheden ikke havde set det.

Dengang langede Britney Spears ligeledes indirekte ud efter søsteren kort efter.

»Der er ikke noget værre, end når de folk, der er tættest på dig, men som aldrig har støttet dig, pludselig udtaler sig om din situation,« indledte Britney Spears sit opslag dengang.

»Hvor vover de mennesker, man elsker mest, at sige noget overhovedet? Hjalp de mig, da jeg havde brug for det? Hvor vover I nu, at gå ud at sige offentligt, at I bekymrer jer for mig? Hjalp I mig, da jeg var ved at drukne? NEJ!«

Britney Spears' mor, Lynne Spears, har de sidste to år – altså efter FreeBritney-bevægelsen tog fart og fik anerkendelse – offentligt talt for at ophæve formynderskabet over datteren.

Britney Spears' 44-årige storebror Bryan Spears har undgået at udtale sig om sagen, men i juli 2020 kaldte han formynderskabet »en god ting for familien« i en podcast ifølge PageSix.

Som en midlertidig erstatning skal revisoren John Zabel tage sig af Britney Spears' økonomi frem til 31. december.

Den 12. november finder en ny høring sted, hvor man vil gennemgå sangerens ønske om helt at undslippe formynderskabet.