Den 37-årige popstjerne Britney Spears fortæller i et åbenhjertigt Instagram-opslag til sine følgere, hvad hun går og døjer med for tiden.

Og det er ikke så lidt.

»Jeg har dårlige øjne og stress og astma og hovedpiner,« skriver hun i opslaget, hvor hun også har lagt en video op, og fortæller, at hun har tabt fire kilo.

Vægttabet er ifølge stjernen opnået ved at følge en diæt, hvor man skal spise forskellige grøntsager, alt efter hvilke fysiske og psykiske problemer, man lider af.

I have weak eyes and stress and asthma and headaches So this chart has helped me so much with those problems .... and my weight !!! Whoop whoop As mother of pearl would say .... it works well for children too

I Spears' tilfælde betyder det, at hun skal leve af æbler, agurk, kål, ingefær, selleri, spinat, hvidløg, citron, bananer, jordbær og pærer, viser en oversigt, som hun har delt i opslaget til sine mere end 22 millioner følgere.

Opslaget bliver dikuteret flittigt af hendes fans, men desværre for Britney Spears er det ikke en hyldest af hendes kostråd så meget som det er kritik af hendes udseende.

»Kære Britney, vær sød ikke at bruge den emo-eyeliner mere, det får dig til at se træt ud,« skriver en følger, mens en anden synes, hun er for tynd.

»Alt, jeg kan se, er en talende nål, hvor er Britney,« skriver følgeren efterfulgt af en grædende emoji.

Britney Spears er efterhånden mere kendt for sine privatlivsproblemer end sin musik, og blev i marts måned indlagt på den lukkede.

I ugevis gik der rygter om, at hun var indlagt mod sin vilje, men det er senere blevet afvist med en forklaring om, at hendes lægeteam havde ændret på hendes medicinering for blandt andet depression, og det derfor var vigtigt at få hende ind til overvågning i en periode.

Efter hun blev udskrevet har hendes manager antydet, at hun ikke kommer til at optræde igen, hvilket imidlertid er blevet afvist af stjernen selv, selv om hun aflyste en tour i starten af 2019. Britney Spears mener selv, at hun er ved at være i form til en ny turné.

Hvis hun kommer til Danmark i den forbindelse, kan det sandsynligvis kun blive bedre end på Smukfest i fjor, hvor B.T.s anmelder kun gav en enkelt stjerne for indsatsen.