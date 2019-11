Mange husker de billeder, der kom ud, da Britney Spears valgte at klippe sit hår af i 2007.

Nu siger kvinden, som ejer salonen, hvor Spears selv klippede sit hår, at de livvagter, som skulle have passet på stjernen, faktisk arbejdede imod hende.

Esther Tognozzi, som ejeren hedder, fortæller, at den ene af livvagterne blev ved med at åbne persiennerne i den ene side, så de fotografer, som var mødt op ved salonen, kunne tage billeder af stjernens nye frisure. Det bliver fortalt i en ny dokumentar, som afslører mange detaljer om stjernen.

Desuden siger frisøren i dokumentaren 'Britney Spears – Breaking Point', at hun prøvede at overbevise Spears om, at hun skulle overveje det to gange, om hun virkelig ville klippe sit hår.

»Min telefon ringede igen (ejeren havde tidligere fortalt, hendes bror havde ringet, red.), så da jeg svarede den, indså jeg, at hun (Spears., red.) var gået ind i det andet rum, havde sat sig i stolen og havde trimmet halvdelen af sit hår af,« lyder det fra Esther Tognozzi.

Frisøren fortæller, at det var en af vagterne, som blev ved med at trække persiennerne fra, så fotograferne kunne fange billeder af Spears forvandling.

Rent faktisk havde salonen lukket, da sangerinden og hendes følge kom, men de bad Tognozzi om at åbne, hvilket hun indvilligede i. Ifølge hende, var Spears tilfreds med forvandlingen, og forudså det ville 'pisse hendes mor af,' lyder det for salonejeren.

Ifølge en dansestudie-ejer ved navn Robert Baker, så er det Britney Spears' far, Jamie Spears, som har sørget for at redde stjernen.

Omkring episoden, hvor stjernen klippede sig skaldet, siger dansestudieejeren, at popstjernen havde sin værste tid, og at hun kom ud af den svære periode skyldes hendes far.

Han har kendt Britey Spears siden 1998, og han er overbevist om, at sangerinden har meget at takke sin far for.

»Hun var på vej ud af kontrol. Hun gik igennem den værste tid i sit liv, og hun havde brug for hjælp. Hendes far meldte sig på banen og gav hende den hjælp, hun havde brug for. Hvis han ikke havde gjort det, kunne tingene være endt meget anderledes. Jeg er ikke sikker på, hun havde været her i dag.«

Britney Spears havde for nyligt et offentligt opgør med sin far, som har forvaltet hendes penge. Han har overdraget retten til en anden frem til 2020.