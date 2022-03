I november sidste år blev den 40-årige popstjerne Britney Spears fri af det formynderskab, som hendes far i 13 år havde haft over hendes liv og økonomi.

Den frihed har hun i den grad fejret på sin Instagram ved både at dele en lang række nøgenbilleder og ved at lange ud efter sin familie, som hun mener har udsat hende for det overgreb, hun nu åbent kalder formynderskabet.

Men på det seneste opslag formår Britney Spears formår kombinere nøgenheden med rasen over sin far, Jamie Spears.

Instagram-opslaget starter nemlig med et billede af popstjernens bryster i en sort blonde-bh, men herefter er de resterende billeder en længere tekst.

Jamie Spears og Britney Spears. Vis mere Jamie Spears og Britney Spears.

Fortællingen starter med, hvordan hun gav mælk til sine to sønner, Sean og Jayden, der i dag er 16 og 15 år gamle.

Britney Spears fortæller, hvordan hun »sprøjtede og lækkede«, fordi hun var så »fuld af mælk«, så hun valgte at starte en »mælkefabrik« med massevis af flasker i stuen.

Så fortsætter hun med en erindring om en kvinde fra Maui, hvis barn hun holdte, dernæst om en oplevelse på en turné, hvor hendes bryster pludselig begyndte at løbe, fire år hendes yngste var født.

Så handler det om den lille baby fra den hawaiianske ø igen.

For en kvinde har forstand på babyer, mener Britney.

Men børn derimod..

»Tricks er for børn. Du ved, når de blive kloge, små røvhuller,« skriver Britney Spears efterfulgt af en masse grinende emojis.

Læs også Britney Spears forvirrer fans: 'Jeg troede, du var gravid'

Men så tager det en drejning.

»Jeg tror egentligt, min far altid har spillet barnet som sin rolle. Jeg mener, den første dag min far blev min formynder, jeg glemmer det aldrig! Han sagde: 'Sid ned i den stol. Vi skal tale sammen. Han sagde: 'Jeg er Britney Spears, og jeg bestemmer fra nu af'' og lige siden den dag, følte jeg, at en stor del af min kvindelighed blev taget fra mig,« skriver Britney Spears.

Så jubler hun over, at hun slap ud af formynderskabet her 13 år senere og binder en sløjfe på fortællingen om sin »mælkefabrik«.

»Jeg kom igennem det! Men jeg savner den dybe angst ved at leve i hemmelighed dog. Jeg var så i live! Nå, men.. Som tiden går, og jeg ser på min krop.. så har jeg stadig de samme bryster, men jeg er en smule klogere nu.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears)

Noget af den lærdom er, at hun tidligere ikke ville have troet på, at hendes far ville komme »til at overtage« hele hendes karriere, og at alting måske ikke »sker af en grund«.

»Hvis du tjekker mit bryst ud, så kunne det næsten gå for en babys røv, så bare kom og kys det,« lyder det fra Britney Spears, før hun citerer Meredith Brooks' sang 'Bitch' og slutter ad med en sviner, der formentligt er henvendt til faren.

»FUCK DIG TIL DEN DAG, JEG DØR!«

Fans har dog taget pænt imod den noget forvirrende udmelding fra den 40-årige popstjerne, der blandt andet bliver mødt med ordspil som 'milkney' og 'titney' og taksigelser for, at Britney deler sine tanker.

»Mand, den historie tog et par vilde drejninger, men jeg er her for det,« skriver en fan eksempelvis.