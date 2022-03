Britney Spears fører normalt et meget aktivt liv på Instagram, hvor hendes dedikerede fanskare følger med, når hun danser eller harcelerer over sin familie.

Især over sin far, Jamie Spears, som i næsten 14 år var hendes værge, men i de seneste måneder også over sin søster, Jamie Spears, der i januar udgav en bog om sit og dermed også sin kendte søsters liv.

Men nu er Britney Spears’ konto forsvundet og flere af hendes trofaste, næsten 40 millioner følgere, er bekymrede.

På en af stjernens utallige fansider lægges der efterlysninger som denne op:

»Where are U??«

Eller denne:

»Hvad er der sket med hendes konto?«

Britney Spears er forsvundet fra Instagram. Foto Westcom. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx Vis mere Britney Spears er forsvundet fra Instagram. Foto Westcom. Foto: zz/RE/Westcom/STAR MAX/IPx

En mener, at ‘Britney må selv have slettet sin konto, eller at nogen har lukket hende ned’.

Det seneste opslag fra Britney Spears blev lagt på Instagram i går, hvor den 40-årige - igen - skrev om sin far:

»Jeg tror egentligt, min far altid har spillet barnet som sin rolle. Jeg mener, den første dag min far blev min formynder, jeg glemmer det aldrig! Han sagde: 'Sid ned i den stol. Vi skal tale sammen. Han sagde: 'Jeg er Britney Spears, og jeg bestemmer fra nu af' og lige siden den dag, følte jeg, at en stor del af min kvindelighed blev taget fra mig,« skrev hun tirsdag og jublede endnu engang over, at hun endelig var undsluppet formynderskabet.

Nu er opslaget ligesom alt andet på stjernens profil pist væk, skriver mediet TMZ.

For fjorten dage siden var følgerne bekymrede for sangeren af helt andre grunde. Da havde hun nemlig lagt nøgenbilleder op af sig selv, hvilket fik flere til at reagere.

»Du behøver ikke gøre det her for at få folk til at elske dig. Du er allerede elsket Britney,« skrev en bruger, en anden spurgte:

»Hvad er der galt med hende … seriøst.«

Mens en tredje noterede sig, at de mange letpåklædte billeder virkede decideret bizarre, og at 'noget ikke stemte'.

Onsdag spurgte TMZ så Instagram, hvad der kan være sket med Spears' nu forsvundne profil, og vendte tilbage med følgende svar:

»Vi har erfaret, at det ikke er Instagram, der har fjernet Britneys side … så det tyder på, at hun selv har gjort det.«

Ifølge en fan, der kalder sig 'kdubfla', er det en god nyhed:

»Jeg tror, det var en god beslutning for hende at forlade de sociale medier.«