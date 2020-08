I månedsvis har fans talt om, at pop-ikonet Britney Spears holdes fanget i sit eget hjem under streng økonomisk kontrol.

'Britney, vi ved alle, at du ikke er i sikkerhed, og at du har fået frataget dine basale rettigheder, er blevet kidnappet, forgiftet og udnyttet. Hun er i seriøs fare og har været det i årevis,' lyder det fra en fan.

Inkarnerede Britney Spears-fans dyrker en teori om, at hun bliver holdt i kort snor af sin 68-årige far, Jamie, der agerer som hendes værge.

Bevægelsen går under navnet #FreeBritney (befri Britney, red.), men popstjernens far kalder nu kritikken for en 'joke'.

»Alle disse konspirationsteoretikere ved ingenting. Verden har ingen anelse. Det er op til retten i Californien at bestemme, hvad der er bedst for min datter,« siger han til The Post.

Han benægter med stor frustration, at han skulle have udnyttet sin datters formue til egen økonomiske gevinst.

Det værste er dog ifølge Jamie Spears, at fansene bag #FreeBritney angiveligt skulle være yderst aggressive i deres mission for at hjælpe Britney ud af påstået fangenskab.

»Folk bliver forfulgt og udsat for dødstrusler. Det er forfærdeligt. Vi vil ikke have den slags fans,« siger han.

Britney Spears 2019. AFP. Foto: VALERIE MACON Vis mere Britney Spears 2019. AFP. Foto: VALERIE MACON

Han understreger, at han elsker sin datter, og at deres sag er privat.

Hele miseren tog sin begyndelse for 12 år siden, hvor popstjernen gennemgik et offentligt sammenbrud. Nogen vil måske huske billederne af Britney, der pludselig klipper sig skaldet.

I forbindelse med hendes sårbare mentale helbred blev Jamie Spears og en række advokater gjort til hendes værge og dermed ansvarlige for stjernens økonomi og store livsbeslutninger.

Denne juridiske ordning har stået på i mange år, hvilket har fået fans til at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt Britney faktisk har gavn af det.

Britney Spears' tilsynsværge Ifølge amerikansk lov er en tilsynsværge (eller 'conservator' på engelsk') en person, som, udpeget af en dommer, får retten til at administrere en persons økonomi og privatliv på grund af personens psykiske sygdom, metale begrænsninger eller høje alder. I 2008 var det Britney Spears' far, James 'Jamie' Spears, der var Britneys tilsynsværge i samarbejde med hendes advokat, Andrew Wallet. I september sidste år erstattede Britneys caremanager (en sundhedsperson med psykiatrisk erfaring og kompetencer indenfor kognitiv terapi red.) ved navn Jodi Montgomery, James Spears på posten. Og da tilsynsordningen i maj måned blev forlænget frem til august, viste retsdokumenter ifølge etonline, at Jodi Montgomery skal fortsætte som Britney Spears' tilsynsværge.

Det mener flere tæt på stjernen dog, ifølge The Post. De mener, at det kan give hende frirum til ikke at bekymre sig om at blive snydt og udnyttet, hvilket andre stjerner har gennemlevet.

Flere kendte som Miley Cyrus, Paris Hilton og RoseMcGowan har støttet #FreeBritney-bevægelsen og dermed givet nyt liv til rygterne om Britney Spears nuværende livssituation.