I november nåede #FreeBritney-fanbevægelsen sit mål.

Den 40-årige popsanger Britney Spears blev nemlig frigjort fuldstændig fra sin fars formynderskab over hende og hendes økonomi. Men nu vil Jamie Spears alligevel ikke helt slippe fordelene ved at have fingrene i sin datters millionstore formue.

Ifølge det amerikanske medie Variety har han nemlig søgt om, at Britney Spears fortsat skal betale hans advokatregninger, mens formynderskabet afvikles.

»Omgående betaling af Jamies advokatregninger er nødvendigt for at sikre, at formynderskabet kan afvikles hurtigt og effektivt, så Britney kan tage kontrollen over sit liv, såsom hun og Jamie ønsker,« skrives det i begæringen, som Variety har set.

Fra 2008 til 2019 havde Jamie Spears fuld kontrol over det meste af Britney Spears' liv sammen med en advokat. Siden styrede faren kun det økonomiske og forretningsmæssige i samarbejde med et forvaltningsfirma. I november 2021 er Britney Spears atter en fri kvinde efter 13 års formynderskab.

Ligeledes fremføres det af Jamie Spears' juridiske hold, at han kan »udsættes for personlig konkurs og ruin« i forsøget på at »forsvare grundløse påstande«.

Britney Spears' advokat, Mathew Rosengart, kalder dog Jamie Spears' begæring om fortsat betaling af hans advokatomkostninger for »vederstyggelig«.

»Hr. Spears har høstet mange millioner dollar fra Britney som formynder, mens han har betalt sine advokater endnu flere millioner, alt sammen på baggrund af Britneys arbejde og hårdt tjente penge,« siger Mathew Rosengart i en udtalelse.

»Formynderskabet er ophørt, og hr. Spears blev suspenderet i vanære. Under disse omstændigheder er hans begæring ikke bare juridisk værdiløs, den er en skændsel. Britney har givet en gribende vidneforklaring om den smerte, hendes far har påført hende, og dette lægger kun til det. Det er ikke, hvad en far, der elsker sin datter, gør.«

Retsmøderne, hvor Britney Spears udtalte sig for første gang, fandt sted som videomøder. Denne tegning viser dommer Brenda Penny og de andre deltagende. Foto: MONA EDWARDS

Britney Spears chokerede, da hun til retsmødet om ophævelsen af formynderskabet i juni for første gang satte ord på sin fars 13 år lange formynderskab over hende.

Her kaldte hun formynderskabet for et »overgreb«, som ingen i hendes familie havde »gjort noget som helst« for at afhjælpe.

Tværtimod fremførte Britney Spears, at hele hendes familie havde lukreret på værgemålet, og derfor ønskede hun at sagsøge dem - ikke mindst faren, som hun mente tilmed burde fængsles.

Ikke mindst har to dokumentarer sat fokus på det årelange formynderskab, der blandt andet har givet Jamie Spears fuld autoritet til at bestemme over Britney Spears' arbejde som musiker og hendes formue på 400 millioner kroner.

Ifølge New York Times har Jamie Spears gennem de 13 år modtaget omkring 40 millioner kroner af sin datter for sin rolle som hendes formynder.

Samme medie har beskrevet, hvordan faren skulle have ført kontrol med Britney Spears gennem aflytning af hende samt have misbrugt adgangen til hendes formue for egen vinding.

I september afsagde retten, at Jamie Spears skulle fratræde med øjeblikkelig virkning som sin datters formynder.

I november blev Britney Spears formynderskabet fuldt ophævet.