Det vakte opsigt, da popstjernen Britney Spears sidste år af retten fik fjernet sin far som værge, efter afsløringen af hans ekstreme kontrol over hendes liv.

Faderen Jamie Spears har hidtil nægtet at udtale sig. Men nu tager han bladet fra munden og forsvarer sine handlinger:

»Ikke alle vil være enige med mig,« siger han i et interview med Daily Mail – hans første i mere end ti år – og fortsætter:

»Det har været en helvedes tid. Men jeg elsker min datter med hele mit hjerte og min sjæl. Hvor ville Britney være i dag uden det værgemål. Og jeg ved ikke, om hun ville være i live. Jeg ved det ikke,« lyder det fra 70-årige Jamie Spears.

Britney Spears og hendes far. Foto: Uncredited Vis mere Britney Spears og hendes far. Foto: Uncredited

Det var efter Britney Spears sammenbrud tilbage i 2007, hvor hun kronragede sig foran en række paparazzi fotografer, at hendes far blev værge for hende.

Britney Spears var dengang en af verdens største popstjerner og var mor til to små drenge, Preston og Jayden, der i dag er henholdsvis 17 og 16 år, som hun fik med sin eksmand, danseren Kevin Federline.

Kort tid efter skilsmissen gik det galt.

Britney Spears blev indlagt på en afvænningsklinik, og da hun blev udskrevet, kørte hun direkte hen og barberede alt håret af.

Det er efterfølgende kommet frem i en dokumentar, at Britney Spears kæmpede med livet i rampelyset op til sammenbruddet, hvor hun nærmest konstant var omringet af fotografer.

Britney Spears er i dag kærester med Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss Vis mere Britney Spears er i dag kærester med Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss

Men selv om det angiveligt var for at hjælpe sin datter, at Jamie Spears blev sat ind som værge, så var det ikke den oplevelse popstjernen havde.

Far og datter havde i forvejen ikke det bedste forhold. Familien kom fra ydmyge kår, og faderen havde et lidt for tæt forhold til alkohol i hendes barndom og var meget kontrollerende.

Og kontrollen fortsatte tilsyneladende i en ekstrem en grad, da han blev hendes værge, fortalte hun i retten i 2021.

Her kom det frem, at faderen tog store dele af hendes formue, tvang hende til at optræde og kontrollerede hendes sociale medier. Desuden blev hun tvunget til at bruge prævention, så hun ikke ville blive gravid igen.

Britney Spears med sin lillesøster Jamie Lynn tilbage i 2002. Foto: FRED PROUSER Vis mere Britney Spears med sin lillesøster Jamie Lynn tilbage i 2002. Foto: FRED PROUSER

»Jeg har været i chok. Jeg er blevet traumatiseret. I ved, fake it till you make it. Men nu fortæller jeg sandheden. Jeg er ikke lykkelig. Jeg kan ikke sove. Jeg er så sur, det er vanvittigt. Jeg er deprimeret og græder hver dag,« fortalte Britney Spears i retten.

Som en del af værgemålet blev Britney Spears' adgang til hendes børn også begrænset. Ifølge Jamie Spears var dette for at beskytte både mor og børn.

»Uden den mulighed, tror jeg ikke, at hun ville have fået børnene tilbage,« siger faderen, der ikke længere taler med sin datter. Han bor i dag i Louisiana sammen med Britneys lillesøster Jamie Lynn Spears.

Han ærgrer sig også over, at han har mistet kontakten til Britneys to sønner, som han ifølge eget udsagn hjalp med at opdrage.

»Du ved, vi var meget, meget tætte. Og de var på den alder, hvor man virkelig kunne begynde at have det sjovt med dem. Men de begyndte at danne sig deres egen mening,« siger han og tilføjer, at det eneste man kan gøre er at blive ved med at bede.