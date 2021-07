»Giv denne kvinde sit liv tilbage. Slaveriet er afskaffet for længst!«

Sådan lyder budskabet fra Madonna i en story på Instagram.

Kvinden, som popdronningen giver sin uforbeholdne støtte til, er kollegaen Britney Spears.

På storyen poserer Madonna i en T-shirt med Britneys navn skrevet med lilla bogstaver hen over brystet.

Madonna Supports Britney Spears amid Conservatorship Battle: 'Give This Woman Her Life Back'

På den måde kommer den verdensberømte sangerinde med sit indspark i sagen om Britney Spears, som nu åbent kæmper for at få sin fars værgemål ophævet.

Faderen – Jamie Spears – har haft myndighed over sin nu 39-årige datter siden hendes sammenbrud i 2008.

I sidste uge tryglede sangerinden en dommer i Los Angeles om at få sit liv tilbage og få gjort en ende på værgemålet.

I kraft af værgemålet har Jamie Spears fuldmagt over hendes formue, karriere og liv.

Og det faktum, at Britney Spears stadig – i en alder af snart 40 år – er underlagt sin fars vilje, forbigår ikke Madonnas opmærksomhed.

Hun ser Britneys tragiske historie som et udtryk for kvindeundertrykkelse, som kvinder har lidt under langt tilbage i historien.

»Død over den grådige patriark, der har gjort dette mod kvinder i århundrede. Dette er et angreb mod menneskerettighederne,« skriver Madonna videre i sin story.

Britney Spears og Madonna har optrådt sammen ved flere lejligheder.

Britney Spears og Madonna optræder sammen ved the 2003 MTV Video Music Awards show i New York i 2003.

Mest kendt er nok øjeblikket under en MTV-prisfest i 2003, hvor de to kvinder blev foreviget i et hedt tungekys.

Og hun slutter med et direkte løfte om hjælp til veninden:

»Britney, vi kommer og får dig ud af fængsel.«