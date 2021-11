Britney Spears er nu en fri kvinde.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt TMZ.

Helt præcist skal Britney Spears' værgemål være blevet afsluttet helt efter 13 år. Det har en domstol i Los Angeles afgjort fredag aften dansk tid.

Dommeren opsagde værgemålet fredag uden at kræve nogen yderligere mentalevaluering af Britney Spears, som der tidligere var tale om skulle være et krav.

Den 39-årige popstjerne har været under værgemål siden 2008, hvor hun efter en række sammenbrud blev anset for ikke at kunne tage vare på sig selv. Derfor tog hendes far Jamie Spears sig af værgemålet.

I slutningen af september besluttede en domstol, at hendes far, Jamie Spears, skulle fjernes som værge, men selve værgemålet forblev gældende og blev overdraget til en revisor.

Foto: MIKE BLAKE Vis mere Foto: MIKE BLAKE

Høringen startede med, at Britneys advokat, Matt Rosengart, citerede Britneys vidneudsagn fra juni, hvori hun sagde: »Jeg vil bare have mit liv tilbage.«

Matt Rosengart har yderligere sagt, at faren aldrig var 'egnet til at kontrollere', med henvisning til beskyldninger om alkoholisme og traumer, han har påført sin datter siden barndommen.

Spears har også hævdet, at hun har ønsket sig flere børn med sin forlovede Sam Asghari, men at hendes far har nægtet hende at fjerne en spiral. Faderen afviser anklagerne.

Sagen om værgemål har ført til stor medieomtale verden over og to dokumentarer. Tilhængere af popstjernen startede kampagnen #FreeBritney, som blev et stort fænomen på internettet. Store menneskemængder med 'Free Britney'-skilte har været fast inventar uden for retten ved tidligere retsmøder.

Hovedpersonen var ikke selv til stede høringen i Los Angeles fredag, da afgørelsen faldt.