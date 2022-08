Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

128 dage bag tremmer.

Således lyder Britney Spears' eksmands dom, efter han valgte at troppe op på stjernens adresse blot få timer før hende og Sam Asgharis bryllup i et forsøg på at spolere festlighederne.

Jason Alexander, som kortvarigt var gift med popstjernen i 2004, har i forvejen afsonet 64 dage af dommen. Med til dommen hører desuden et tilhold, der betyder, at han ikke må opsøge Britney Spears frem til 11. august 2023.

Ifølge TMZ erkendte han sig skyldig i to anklager – ulovlig indtrængen og vold, mens to andre anklager, stalking og hærværk, blev afvist af Jason Alexander.

Britney Spears og Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss Vis mere Britney Spears og Sam Asghari. Foto: Jordan Strauss

I kølvandet på dramaet på bryllupsdagen fik Britney Spears hele sit hold af sikkerhedsfolk fyret og erstattet.

Jason Alexander og Britney Spears var barndomsvenner og blev i januar 2004 viet i Las Vegas. Ægteskabet holdt blot 55 timer.

Britney Spears og Sam Asghari mødte hinanden under optagelserne til en musikvideo i oktober 2016 og blev forlovet i september sidste år.

Trods den tumultariske start på bryllupsdagen, gav de to hinanden sit »ja« 9. juni.