Sangerindens store dag blev næsten ødelagt, da eksmanden Jason Alexander besluttede sig for at dukke op.

Britneys bryllup med Sam Ashgari startede dårligt ud, da eksen pludselig besluttede sig for at dukke op, mens han sendte live på Instagram.

Heldigvis blev han pågrebet af sikkerhedsfolkene, inden han nåede at gøre al for megen skade.

Og situationen er ikke blevet bedre for Jason Alexander.

Til TMZ fortæller Britney Spears advokat, Mathew Rosemgart, at eksmanden har fået tilhold og skal holde sig langt væk fra Britney de næste tre år.

»Det gik godt. Jeg giver stor ros til dommeren. De tager det meget seriøst. Jeg er rasende over, hvad der er sket.«

Ud over det er han sigtet for stalking af sin berømte ekskone.

»Han bliver holdt indespærret mod en kaution på 100.000 dollar,« lød det fra advokaten.

»Det er meget seriøst. Det er ikke bare en, der prøvede at komme med til brylluppet. Det her er en, der har infiltreret med et chokerende resultat,« lød det fra Britneys advokat.

En sikkerhedsvagt får tacklet Jason Alexander, efter han har fået sneget sig ind i bryllupsteltet, mens han sendte live på Instagram. Foto: Ritzau Scanpix Vis mere En sikkerhedsvagt får tacklet Jason Alexander, efter han har fået sneget sig ind i bryllupsteltet, mens han sendte live på Instagram. Foto: Ritzau Scanpix

Jason Alexander nægtede sig skyldig.

Ifølge politiet havde manden en kniv på sig under episoden.

Britney Spears og Sam Asghari blev gift mandag i Los Angeles.