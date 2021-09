Britney Spears' første ægtemand, Jason Alexander, blev søndag anholdt i lufthavnen i Nashville, USA.

Popsangerinden blev gift med den i dag 39-årige Jason Alexander i 2004, men ægteskabet varede blot sølle 55 timer.

Ifølge Page Six er det endnu ikke bekræftet fra officielt hold, hvad Jason Alexander blev anholdt for, men i politirapporten bliver sigtelsen beskrevet som en 'mindre forseelse'.

Radar Online påstår dog at vide, at sangerindens eksmand blev anholdt for ulovlig indtræden, fordi han bevægede sig ind på et lukket område i lufthavnen.

Politifoto af Britneys eksmand, Jason Alexander. Foto: Metropolitan Nashville Police Department

Han skal desuden have forsøgt at snyde sig foran i en kø og nægtet at gå tilbage bag køen, da han blev anmodet om det.

Jason Alexander blev anholdt 29. august og løsladt igen 30. august efter at have betalt en kaution på 2.500 dollars, hvilket svarer til knap 16.000 danske kroner.

Ifølge det amerikanske medie skal Jason Alexander til høring i sagen 24. september.

Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Jason Alexander, men han er ikke vendt tilbage på mediets henvendelser.

Han har dog siden kommenteret hændelsen på sin Instagram, hvor han blandt har bekræftet anholdelsen ved at fortælle, at han 'blev lagt i håndjern på grund af noget dumt'.

Han påstår endvidere, at anholdelsen var unfair:

»Hvad, der skete for mig, burde ikke ske for nogen,« raser han og fortsætter:

»Jeg gjorde ingenting galt, men blev behandlet som affald. Og nu kommer der nyhedsartikler ud om det. Det er langt ude!«

Jason Alexander i 2006. Foto: ROBYN BECK

Det er ikke første gang, at Britney Spears' eksmand kommer i problemer med lovens lange arm.

Så sent som i februar blev han anholdt og sigtet for at køre påvirket og for at være i besiddelse af stoffer.



Denne sag er endnu ikke afsluttet, så derfor kan Jason Alexander altså se frem til flere retsmøder i den kommende tid.