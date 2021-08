Britney Spears forklarer nu, hvorfor hun af flere omgange har poseret topløs på sin Instagram.

Hele verdens øjne har den seneste tid været rettet mod sangerinden.

Siden 2008 har hendes far, Jamie Spears, været hendes værge, efter hun havde et mentalt sammenbrud. Det betyder, at han i alle de år har haft den fulde kontrol over hendes formue, der altså tæller næsten 380 millioner danske kroner.

Efter en lang, offentlig kamp trak han sig i sidste uge dog fra værgemålet.

Britney Spears kan endelig se frem at slippe ud af faderen klør.

I lang tid har Britney Spears' sociale medier været et stort omdrejningspunkt for diverse konspirationsteorier. Tusindvis af fans har nøje fulgt med og analyseret alt, hvad hun har postet.

Da hun for nogle uger siden løbende delte en række billeder af sig selv, hvor hun poserede topløs med hænderne for brystet, modtog hun stor støtte – men en del var også forvirrede, fremgik det af kommentarfeltet.

Nu forklarer hun, hvorfor hun delte billederne.

»Jeg er sikker på, I undrer jer over, hvorfor jeg vil vise min krop frem NU,« skriver hun i sit seneste opslag på Instagram, hvor hun i en billedrække igen optræder topløs.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

»Jeg havde brug for at se lettere på mig selv. Nøgen, som da jeg blev sat i verden. At se mig selv i den reneste form, beviser, at smerte, sorg og tårer ikke er, hvem jeg er.«

Med det sagt, så skal man ikke sætte næsen op efter, at de topløse kavalkader nødvendigvis bliver fast indhold på hendes profil.

»Nej, jeg kommer ikke til at tage topløse billeder resten af mit liv, for det ville blive kedeligt – men det hjælper helt sikkert, når man har brug for at blive opløftet,« skriver hun.