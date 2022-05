Britney Spears og hendes forlovede Sam Asghari kunne tidligere på året fortælle, at de ventede deres første barn sammen.

Lørdag aften kom parret med den triste nyhed, at de har mistet deres ufødte barn.



»Det er i dyb sorg, at vi må meddele, at vi har mistet vores mirakelbarn tidligt i graviditeten. Dette er en hjerteskærende tid for enhver forælder,« skriver parret i et opslag på Spears' Instagram-profil.

»Det er muligt, at vi skulle have ventet lidt længere, før vi annoncerede graviditeten, men vi var bare spændte og så frem til at dele den gode nyhed,« skriver parret videre i opslaget.

De skriver også i opslaget, at den kærlighed, som de har til hinanden, er deres styrke, og at de fortsat vil forsøge at få en baby sammen.

I opslaget slutter de af med at skrive, at de takker for al støtten i denne svære tid og beder samtidigt om respekt for privatlivets fred.



Opdateres …