Britney Spears' bror Bryan Spears afslører nu flere detaljer omkring Britney Spears.

Det har han gjort i et sjældent interview med Drew Plotkin, som har podcasten 'As NOT Seen on TV Podcast'.

Tilbage i 2007, da Britney Spears fik sit første mentale sammenbrud og blev tvangsindlagt på psykiatrisk afdeling, blev hun underlagt et værgemål.

Det betød, at faren, Jamie, for eksempel fik råderet over hendes penge.

»Hun har været i det et stykke tid nu. Og der var åbenlyst brug for det i starten,« fortalte Bryan og hentyder til det værgemål, som Britney Spears blev sat under i 2007.

I september 2019 trak Jamie sig fra at være værge for Britney Spears. Det skyldes helbredsmæssige problemer.

Og nu afslører Bryan, at Britney Spears snart kan få lov til selv at råde over sit eget liv.

»Hun har altid gerne ville ud af det. Det er meget frustrerende at have en værge,« fortæller Bryan i podcasten.

»Uanset om folk bare gerne vil hjælpe eller kommer med en attitude, så er det frustrerende konstant at have en, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Hun har gerne ville ud af det i stykke tid nu.«

Derudover fortæller han, at Britney Spears har været omringet af mennesker, siden hun var 15 år.

Bryan stiller derfor spørgsmålstegn ved, om Britney Spears kan klare sig selv:

»Jeg ved godt, at hun gerne vil have, at det her skal slutte. Men hvor realistisk er det?«

»Jeg er sikker på, at der kommer til at ske en ændring. Lad os bare sige, at hun skal klare sig selv. Det vil blive en kæmpe udfordring for hende. Bare det at køre bil for eksempel. Hun er den værste chauffør i hele verden.«