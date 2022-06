Lyt til artiklen

Det skulle have været en smuk og intim dag, men udviklede sig dramatisk, da Britney Spears torsdag sagde ja til sin Sam Asghari.

Få timer inden ceremonien blev popstjernens eksmand nemlig anholdt under stor tumult, da han sneg sig ind i hendes have, hvor brylluppet skulle foregår.

Jason Alexander – der i 2004 var gift med Britney Spears i 55 timer efter et hurtigt bryllup i Las Vegas – sendte live på Facebook under optrinet, men optagelsen sluttede brat, da han endte i håndgemæng med vagterne.

Britney Spears har ikke kommenteret hverken brylluppet eller den ulovlige indtrængen.

Men nu udtaler hendes assistent, Victoria Asher, at alle er o.k. efter optrinet.

'Jeg har gjort alt, hvad jeg kan, mens jeg har været ude af landet for at sørge for, at alle var i sikkerhed. Tak til alle jer fuldstændigt fantastiske og utrolige fans for at gøre mig opmærksom på, hvad der skete. I er en velsignelse. Tak. Alle er i sikkerhed', skriver hun på Instagram.

'I er alle sammen helte, fordi I kommenterede, taggede og lavede et postyr over det her. Det kunne virkelig være gået meget værre, og I spillede en rolle i at sørge for at holde hende sikker. Tak'.

En talsmand for politiet i Ventura County bekræfter over for nyhedsbureauet PA, at Jason Alexander blev anholdt for ulovlig indtrængen og er i politiets varetægt.

40-årige Britney Spears og 28-årige Sam Asghari mødte hinanden i oktober 2016 under optagelserne til en musikvideo og blev forlovet i september sidste år.

Forlovelsen kom efter ophævelsen af det værgemål, hun havde været underlagt siden 2008, hvor hun efter en række sammenbrud blev anset for ikke at kunne tage vare på sig selv.

I 13 har hendes far derfor styret store dele af både hendes private og økonomiske forhold, og mens hun var underlagt værgemålet havde hun således ikke tilladelse til at gifte sig med Sam Asghari.

En domstol afgjorde i september sidste år at ophæve værgemålet.