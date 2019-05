De mange Britney Spears' fans verden over kan godt ånde lettet op igen. Popstjernen afviser nemlig alle rygter om, at hun er færdig i musikbranchen.

Det er ellers ikke engang en uge siden, at Britney Spears' agent afslørede, at popstjernen højst sandsynligt havde givet sin sidste koncert, da hun endnu engang var bukket under for sine psykiske problemer.

»Jeg vil ikke lade hende arbejde igen, før hun er klar både fysisk, psykisk og hvad angår passionen. Hvis det ikke sker igen, vil hun ikke arbejde igen,« lød det fra agenten, Larry Rudolph, til verdens førende sladdermedie, TMZ.

Nyheden om popprinsessens tidlige pension nåede til medier verden over, men det er som altid en god idé at få sine informationer fra hestens egen mund.

Britney Spears MTV-optræden i 2007 var starten på nedturen. Foto: ROBERT GALBRAITH - Reuters

Britney Spears afviser nemlig nu, at hun færdig i showbiz.

Det gjorde hun, da TMZ fangede hende og kæresten, Sam Asghari, på en shoppetur, hvor fotograferne direkte spurgte den 37-årige popstjerne, om man får mulighed for at se hende på scenen igen.

»Selvfølgelig,« lød det korte og kontante svar fra Spears, der altså dermed manede alle rygter om førtidspension til jorden.

Det er da heller ikke mere end tre dage siden, at Britney Spears delte en hjemmevideo på Instagram, hvor hun på ingen måde ligner én, der er færdig med at optræde.

Vis dette opslag på Instagram Me and Michael Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears) den 16. Maj, 2019 kl. 12.30 PDT

Britney Spears blev i april måned indlagt på et psykiatrisk hospital efter anbefaling af hendes læger, som havde ændret sammensætningen af hendes medicin, og frygtede for, hvordan hun ville reagere.

Superstjernen fik i 2007 et større nervesammenbrud og blev tvangsindlagt i en periode. Hun har angiveligt været medicineret siden da og er blevet umyndiggjort. Det betyder blandt andet, at hun ikke selv råder over sin kæmpe formue, der anslås at være på mere end 1,2 milliarder kroner.

På trods af sine psykiske problemer er det lykkes Britney Spears at holde karrieren kørende, og hun har i årene fra 2008 til 2019 produceret flere hits såsom 'Womanizer', 'Till the World Ends' og 'If U Seek Amy'.

Britney Spears' agent har i kølvandet på sine udtalelser om Britney Spears' førtidspension korrigeret sin udtalelse og uddybet, at han udelukkende hentydede til hendes shows i Las Vegas.