»Jeg har tilbud for mange, mange penge. Men for mig, så strækker det her sig videre end at sidde ned til et ordentligt interview.«

Britney Spears har lagt en 22 minutter lang video – kun med lyd – på YouTube.

I videoen, der hurtigt er blevet gjort privat, fortæller Britney Spears, at historien om hendes 13 år lange formynderskab ikke skal deles i et stort interview med eksempelvis talkshowværten Oprah Winfrey.

Den vil hun selv dele.

Så i YouTube-klippet fortæller den 40-årige popstjerne – i tråd med tidligere tirader – om formynderskabet og sin store skuffelse over sin familie, der muliggjorde situationen, som hun kalder for et »gennemført overgreb«.

»Hvordan slap de afsted med det? Og hvad fanden gjorde jeg for at fortjene det?« lyder det fra Britney Spears, der fortæller, at hun var og stadig er forvirret over formynderskabet.

Men hun føler sig klar over, at det skyldtes hendes magtsyge far og tidligere formynder, Jamie Spears, og blev muliggjort af hendes mor, Lynne Spears, som dækkede over ham.

»En kvinde introducerede ideen for min far, og min mor hjalp ham rent faktisk med at få det igennem og få det hele til at ske,« siger Britney Spears i videoen.

Britney Spears' fraskilte forældre, Lynne Spears og Jamie Spears, ankom sammen til retten i Los Angeles i 2012. Begge har anmodet om, at deres fælles popstjernedatter betaler deres advokatregninger i forbindelse med opløsningen af det formynderskab, far Jamie Spears havde haft over hende de sidste 13 år. Foto: Nick Ut Vis mere Britney Spears' fraskilte forældre, Lynne Spears og Jamie Spears, ankom sammen til retten i Los Angeles i 2012. Begge har anmodet om, at deres fælles popstjernedatter betaler deres advokatregninger i forbindelse med opløsningen af det formynderskab, far Jamie Spears havde haft over hende de sidste 13 år. Foto: Nick Ut

For ligesom hun har fortalt til retsmøderne om ophævelsen af formynderskabet, så styrede faren alt ned til mindste detalje i hendes liv.

Blandt andet mindes Britney Spears, hvordan hun blev tvunget på turné og ikke selv havde noget at skulle have sagt omkring det arbejde, hun ellers plejede at elske.

Og da hun en dag endelig formastede sig til at protestere mod et enkelt dansetrin, blev hun sendt i terapi.

»Jeg går så meget op i det. Og de slog mig bogstavelig talt ihjel. De smed mig ud. Sådan følte jeg det. Jeg følte det som, at min familie smed mig ud.«

Hun følte sig som »en maskine«, forklarer hun.

Men trods det hårde arbejde og de strenge krav, hun måtte opfylde, var det ikke nok til, at hun følte, at hendes familie bekymrede sig om hende.

Britney Spears' mor har efter videoen selv skrevet et par ord på sine sociale medier.

I et opslag, der viser et sort/hvid billede af mor og datter, skriver Lynne Spears til sin datter, at hun altid har »gjort mit bedste for at hjælpe dig ud af hårde tider«.

»Dine afvisninger på de utallige gange, jeg har fløjet ud og ringet, får mig til at føle mig hjælpeløs. Jeg har prøvet alt,« skriver mor Spears og uddyber, at hun ønsker en privat snak med sin datter.

I november 2021 blev Britney Spears' formynderskab officielt afsluttet, men der er fortsat retsmøder omkring den juridiske del af nedlukningen.

Ikke mindst er Britney Spears' juridiske team i gang med at afklare popstjernens beskyldninger om, at hun blev overvåget og hendes telefon aflyttet, mens hun var under formynderskabet.