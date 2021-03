Dokumentaren 'Framing Britney Spears', der kom ud i februar, trak masser af omtale i medierne og på sociale medier. Nu udtaler hovedpersonen sig selv.

»Jeg så ikke hele dokumentaren, men ud fra det jeg så, var jeg pinligt berørt over det lys, de satte mig i. Jeg græd i to uger, og nogle gange græder jeg stadig.«

Sådan skriver Britney Spers til en Instagram-video, hvor hun danser til Aerosmiths 'Crazy', skriver hun:

Emner som popikonets psykiske nedbrud, hvor hun barberede håret af, mediernes behandling af hende samt faderens rolle som værge var hovedpunkterne i dokumentaren.

I opslaget skriver hun således også, at hun altid er blevet dømt, fornærmet og udstillet af medierne.

»Jeg gør, hvad jeg kan for min egen spiritualitet og for at bevare min glæde og kærlighed. Hver dag bringer dans mig glæde.«

»Jeg er her ikke for at være perfekt. Perfekt er kedeligt. Jeg er her for udstråle venlighed,' skriver Britney Spears således også.«

Et opslag delt af Britney Spears (@britneyspears)

Selvom Britney Spears selvsagt er det store omdrejningspunkt for dokumentaren, er hun langt fra den eneste, der har måttet tage stilling til den.

Således har Britneys far, Jamie Spears, nok engang været nødt til at forholde sig til sin rolle som værge for sin datter – en rolle, der også indebærer ansvaret for den svulmende formue, som stjernen over årene har akkumuleret.

Mange af popstjernens fans mener nemlig, at han mere eller mindre styrer og holder sin datter fanget.

»Enhver historie har brug for en skurk, men folk har misforstået det.«

»Jamie elsker sin datter, og ligesom enhver anden familie opstår der engang imellem problemer, men det her ændrer på ingen måde den kærlighed, de har til hinanden,« udtalte Jamie Spears til sit forsvar gennem sin advokat.

Forholdet mellem far og datter er måske en kende mere snørklet end som så. Således har Britney Spears flere gange forsøgt at få sin far fjernet som værge. Senest i november 2020, og alle gange uden succes.

Jamie Spears har flere gange afvist kritikken fra Britney Spears' fans. Foto: VALERIE MACON Vis mere Jamie Spears har flere gange afvist kritikken fra Britney Spears' fans. Foto: VALERIE MACON

Dokumentaren – og striden mellem Britney og Jamie Spears – har sågar nået den amerikanske kongres, hvor der har været snak om, at man vil kigge på værgeordningen.

Kongresmedlemmerne Matt Gaetz og Jim Jordan kalder således Jamie Spears' motiver for 'tvivlsomme'. Postulater som Jamie Spears' advokat har afvist.

Også Justin Timberlake, som i en periode var kærester med Britney Spears, var ude med en officiel undskyldning til stjernen i kølvandet på dokumentaren.

»Jeg vil især gerne sige undskyld til Britney Spears og Janet Jackson, fordi jeg holder af og respekterer dem begge, og jeg ved, at jeg har fejlet,« lød det på hans Instagram-profil.

Britney Spears fik en stor del af skylden for bruddet mellem hende og Justin Timberlake. Foto: TOM MIHALEK Vis mere Britney Spears fik en stor del af skylden for bruddet mellem hende og Justin Timberlake. Foto: TOM MIHALEK

Efter stjerneparrets forhold stoppede, fik Britney Spears en stor del af skylden, og Justin Timberlake gjorde ikke meget for at tale sin ekskærestes sag. Tværtimod.

I stedet lavede Timberlake en musikvideo til sangen 'Cry me a river', hvor en kvinde, der lignede Britney Spears mistænkeligt meget, så ud til at være den mandlige sanger utro.