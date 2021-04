Selvom den amerikanske popstjerne Britney Spears selv tager ordet og nu forsikrer sine tilhængere, at hun ikke holdes som fange af sin egen familie, så demonstrerer fansene fortsat for Britneys 'frihed'.

'Tro ikke på det, du læser. Det er tydeligvis ikke Britney selv, der skriver dette. De tvinger hende. Hun har stadig brug for vores hjælp.'

Sådan lød en af de første kommentarer således på det sociale netværk Instagram, efter Britney Spears natten til tirsdag havde forsøgt at forsikre sine fans om, at hun har det fint, og at hendes far, Jamie Spears, ikke holder sin datter fanget.

'Det er helt frivilligt, når jeg lader andre tage sig af mine forretninger. Det er mit eget valg,' siger Britney via det sociale medie.

Britneys fans er intense. Foto: PATRICK T. FALLON - AFP Vis mere Britneys fans er intense. Foto: PATRICK T. FALLON - AFP

Men lige meget nytter det altså.

Tusindvis af popstjernens fans er stadig overbevist om, at deres idol er som en fange i sit eget gyldne fængsel. Og derfor fortsatte de deres demonstration under sloganet 'Free Britney' – sæt Britney fri.

Siden et nervesammenbrud og en efterfølgende tvangsindlæggelse i 2008 har Britney Spears' far, Jamie Spears, fungeret som datterens værge og formynder.

Det vil sige, at det er faderen, Jamie Spears, der bestemmer over alt det praktiske i datterens liv.

Britney Spears på scenen i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Britney Spears på scenen i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Ifølge sin besked på Instagram er Britney Spears stadig godt tilfreds med at have andre til at tage de svære beslutninger.

Men i stedet for at lade faderen 'have al magten' ønsker den i dag 39-årige popstjerne at lade det professionelle finansfirma Bessemer Trust Company overtage formynderskabet og dermed hele ansvaret.

Bessemer Trust Company er baseret i New York, og ifølge BBC varetager firmaet mange store formuer for både kendte og ukendte.

Mens Britney Spears venter på næste retsmøde i formyndersagen, der finder sted i oktober, bruger hun tiden på blandt andet dans og tv.

Britney Spears i 2018. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Britney Spears i 2018. Foto: VALERIE MACON - AFP

'Dansen er min terapi. Jeg føler mig fantastisk godt tilpas, når jeg danser. Og jeg ønsker så lidt negativitet som muligt,' fortæller Britney Spears via de sociale medier.

Men det er ikke alting, der bringer gode vibrationer i Britneys tilværelse.

For få uger siden satte popstjernen således sig for at se den nye HBO-dokumentar 'Framing Britney Spears'. Og det var ikke nogen god oplevelse.

Via Instragram beskriver Britney Spears selv oplevelsen således:

Mange Britney Spears-fans mener, at deres idol holdes fanget. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Mange Britney Spears-fans mener, at deres idol holdes fanget. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

'Jeg var flov over det lys, de kastede på mit liv. Bagefter græd jeg i to uger. Og nogle gange græder jeg stadig.«