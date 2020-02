Den britiske sanger Duffy, som nok er mest kendt for sangen 'Mercy', fortæller nu i et Instagramopslag, at hun er blevet bedøvet med stoffer, voldtaget og holdt til fange i flere dage.

Duffy, hvis rigtige navn er Aimee Anne Duffy, har slettet alle sine billeder på sin Instagramprofil undtagen det ene billede, hvortil hun deler sin tragiske historie.

Til billedet skriver hun blandt andet at grunden til, at hun pludselig gik under jorden, var fordi, hun ikke var klar til at dele sin historie med offentligheden på det tidspunkt.

'En journalist kontaktede mig sidste sommer, og han fik mig til at fortælle hele min historie. Han var sød, og det føltes fantastisk endelig at fortælle nogen om det,' skriver Duffy til opslaget.

You can only imagine the amount of times I thought about writing this. The way I would write it, how I would feel thereafter. Well, not entirely sure why now is the right time, and what it is that feels exciting and liberating for me to talk. I cannot explain it. Many of you wonder what happened to me, where did I disappear to and why. A journalist contacted me, he found a way to reach me and I told him everything this past summer. He was kind and it felt so amazing to finally speak. The truth is, and please trust me I am ok and safe now, I was raped and drugged and held captive over some days. Of course I survived. The recovery took time. There's no light way to say it. But I can tell you in the last decade, the thousands and thousands of days I committed to wanting to feel the sunshine in my heart again, the sun does now shine. You wonder why I did not choose to use my voice to express my pain? I did not want to show the world the sadness in my eyes. I asked myself, how can I sing from the heart if it is broken? And slowly it unbroke. In the following weeks I will be posting a spoken interview. If you have any questions I would like to answer them, in the spoken interview, if I can. I have a sacred love and sincere appreciation for your kindness over the years. You have been friends. I want to thank you for that x Duffy Please respect this is a gentle move for me to make, for myself, and I do not want any intrusion to my family. Please support me to make this a positive experience.

Duffy skriver videre, at det tog hende lang tid at komme sig over det, der skete, men at hun er okay nu.

Hun skriver også, at grunden til, at hun ikke brugte sin stemme til at udtrykke sin smerte, var fordi, hun ikke ville have, at verdenen skulle se, hvor ked af det hun var:

'Jeg spurgte mig selv: 'Hvordan kan jeg synge fra hjertet, hvis det er knust?' Og langsomt blev det helt igen,' skriver hun til billedet.

Hun slutter opslaget med at skrive, at hun gerne vil have, at folk respekterer, at det kun er for hende selv, at hun vælger at stå frem med det nu.

Hun ønsker derfor ikke, at hendes familie bliver indblandet.

'Støt mig så det her bliver en positiv oplevelse,' afslutter Duffy.

Duffy, som er 35 år, udkom med sangen 'Mercy' i 2008. Hendes seneste sang, 'Well, Well, Well', udkom i 2010.

Siden har der været stille, men nu står Duffy altså frem igen.