Jorden er begyndt at brænde under den britiske skuespiller og komiker Russell Brand, efter flere kvinder har beskyldt ham for voldtægt og overgreb.

Nu er britisk politi gået ind i sagen og opfordrer kvinder, der mener at have været udsat for overgreb, om at anmelde sagerne.

»Vi er opmærksomme på mediernes skriverier om en række anklager om seksuelle overgreb. På dette tidspunkt har vi ikke modtaget nogen anmeldelse relateret til det,« siger en talsmand for politiet ifølge Sky News og tilføjer:

»Hvis nogen mener, at de har været udsat for et seksuelt overgreb – uanset hvor længe siden, det er sket – så opfodrer vi dem til at kontakte politiet.«

Talsmanden tilføjer desuden, at man har talt med de to medier bag undersøgelsen og bedt dem klarlægge for deres kilder, hvordan de kan anmelde et overgreb til politiet.

Beskyldningerne mod den britiske skuespiller, der tidligere blandt andet har været gift med Katy Perry, og som er far til to, kom frem tidligere på ugen, efter en undersøgelse foretaget af de britiske aviser Sunday Times samt tv-stationen Channel 4.

I alt har fire kvinder beskyldt Brand for seksuelle overgreb på forskellige tidspunkter mellem 2006 og 2013.

Efter kvindernes anklager kom frem, har både kendte og tidligere arbejdsgivere kommenteret sagen.

X-ejer og storaktionær i Tesla, Elon Musk, har på X (tidligere kendt som Twitter) kommenteret en video, hvor Russell Brand afviser alle anklager.

Desuden siger Brand, at han mener, at undersøgelsen er en del af et koordineret medieangreb.

Til det svarer Musk:

'Selvfølgelig. De kan ikke lide konkurrence.'

Den britiske tv-kanal BBC er også uvilligt blevet en del af sagen.

Brand arbejdede nemlig på stationens radiokanaler fra 2006 til 2008, så derfor har BBC meddelt, at man vil kigge på de spørgsmål, som sagen rejser.

Velgørenhedsorganisationen Trevi Woman, som Brand støttede, har meddelt, at man afbryder samarbejdet.

Russell Brand har i videoen på Youtube, som blandt andet er blevet delt på X, afvist alle anklagerne:

Ifølge ham var der i alle tilfælde samtykke fra kvinderne.

»De her beskyldninger angår et tidspunkt, hvor jeg var meget i medierne. Jeg var i aviserne, jeg var med i film, og, som jeg også har fortalt detaljeret om i mine bøger, var jeg meget promiskuøs,« forklarer han.