'Bridgerton'-forfatteren Julia Quinn er i dyb sorg.

For knap to uger siden mistede hun nemlig både sin far, Steve, og sin lillesøster, Violet, i en bilulykke forårsaget af en spritbilist.

Det afslører Julia Quinn selv i et opslag på sociale medier. Det skriver People.

»Jeg har mistet min far og min søster,« indleder hun opslaget, hvorefter hun fortæller, hvad der skete:

»Fordi et cateringfirma ikke formåede at fastspænde sit læs korrekt, således at det røg ned på vejen. Og fordi en bilist tænkte, at han sagtens kunne køre, selvom hans promille var næsten tre gange højere end tilladt.«

Julie Quinn har skrevet bogserien 'Bridgerton', som den populære Netflix-serie af samme navn er inspireret af.

I sit opslag afslører forfatteren, at hun var i fuld gang med at skrive en ny novelle sammen med sin nu afdøde lillesøster.

En novelle, som de havde besluttet sig for, skulle dedikeres til deres far.

»Den vil stadig været dedikeret til vores far. Det vil ikke længere være en overraskelse, men jeg vil gerne tro, at han havde en mistanke om, at vi ville dedikere den til ham. Han kendte os så godt. Han var vores far.«

Julia Quinn har også delt et screenshot af en fælles udtalelse fra hende selv og hendes søstre.

Heri skriver de, at ulykken fandt sted 29. juni i den amerikanske delstat Utah.

Ifølge politiet skete det klokken 08.30 om morgenen lokal tid, da en cateringbil tabte noget af sit læs på vejen, hvilket medvirkede, at to biler – deriblandt Julia Quinns far og søster – stoppede for at undgå at ramme det tabte læs.

Spritbilisten skal dog ikke have nået at stoppe og kørte dermed ind den ene bil, som røg over i den anden.

Spritbilisten blev efterfølgende anholdt på stedet, men er endnu ikke blevet dømt, da efterforskningen stadig er i gang.

Julia Quinns søster blev blot 37 år gammel, mens hendes far blev 77 år.

Du kan se forfatterens opslag herunder: