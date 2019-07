Eksrockeren Brian Sandberg har i flere år kæmpet med en aggressiv kræftsygdom, men kan nu afsløre, at der ikke længere er nogen spor tilbage af sygdommen.

»Jeg brød sammen og græd, da jeg fik at vide, at kræften ikke længere kunne ses,« siger Brian Sandberg til B.T.

Det er nu et år siden, at den tidligere Hells Angels- og Bandidos-rocker sad på lægens kontor og fik den gode nyhed sammen med sin kæreste Sara.

Beskeden om, at kræften ikke længere var at spore i Brian Sandbergs krop, spredte lykke og glæde hos hele familien, hvor især hans kæreste og søn havde været meget påvirkede af sygdomsforløbet.

Men selvom manden, der blev kaldt Gucci-rockeren, ikke længere har kræft, så tør han stadig ikke bruge betegnelsen ‘kræftfri’ om sig selv.

»Jeg tør simpelthen ikke tro på, at det aldrig kommer tilbage igen. Det vendte tilbage flere gange, før jeg begyndte på immunterapien,« siger Brian Sandberg og fortsætter:

»Det fylder mindre og mindre, men jeg vil altid have den abe hængende på skulderen, og jeg kommer aldrig til at lægge det bag mig. Jeg vil altid være bange for, at det kommer tilbage.«

Brian Sandberg har fået opereret alle lymfekirtler ud under venstre arm, og behandlingen med immunterapi har ødelagt hans stofskifte. Men det er værre end det.

Brian Sandberg kan efter flere års sygdom kalde sig kræftfri. Foto: Privatfoto Vis mere Brian Sandberg kan efter flere års sygdom kalde sig kræftfri. Foto: Privatfoto

Sygdomsforløbet har tæret så hårdt for den overtatoverede krop, at han den 1. januar i år fik tildelt en midlertidig førtidspension, da han ikke længere kan arbejde.

Men det er ikke kun ham, der har lidt under kræftens hærgen.

»Sara har været så stor en del af sygdommen i så lang tid, og det har været hårdt for både hende og min søn. Da jeg blev rask, var hun helt færdig og kunne slet ikke snakke om sygdom mere,« siger han.

Det er nu tre måneder siden, at Brian Sandberg stoppede med den medicin, som skulle holde kræften væk, og han går til scanning hver tredje måned.

Scanningerne er dog stadig hårde for den hårde mand, som altid har sin forlovede med.

»Sara har sat sig godt ind i det, men jeg får altid angst og bliver totalt bange op til scanningerne. Man tør ikke prise sig lykkelig, for man ved jo ikke, hvad de viser,« siger han med et nervøst grin.

Det har betydet alt for Brian Sandberg, at der har været en kæreste ved hans side, som har kunnet støtte ham gennem en meget svær tid.

De har været sammen i fem år nu, og i september sidste år - på hendes fødselsdag - blev de forlovet. Bryllupsdagen holder han dog hemmelig lidt endnu.