Brian Mørk lagde aldrig skjul på, at han syntes, sidste års shitstorm ramte ham unødigt hårdt.

Tilmed kan den 48-årige komiker i dag stadig mærke konsekvenserne af, at han i juli sidste år – i kølvandet på anklagerne om politiker Naser Khaders seksuelle krænkelser – blev beskyldt for victimblaming, efter han tweetede, at kvinder skulle trænes i at sige tydeligere fra.

»Inden for det sidste års tid er min indkomst dalet med over 70 procent,« siger Brian Mørk, da B.T. møder ham til torsdagens Zulu Comedy Galla.

»Fordi folk, der sidder og skal booke en komiker, de kan ikke engang huske, hvad det handlede om, de kan bare huske, der var et eller andet med Brian Mørk. 'Har han voldtaget nogen, var han pædofil, der var et eller andet. Vi tager en anden'. Og det kan jeg godt mærke.«

Komiker Brian Mørk.

For selvom Brian Mørk stadig bliver inviteret med til komikerfester som Zulu Comedy Galla, så er det på pengepungen, han kan mærke, at han er »ude i kulden«.

Men det betyder ikke, at han har tænkt sig at stoppe med at stikke næsen frem på ikke mindst Twitter.

»Hvis der er noget, der skal påtales, så er jeg nødt til at påtale det. Selvom mine børn bliver vrede på mig, når jeg gør det, for det er irriterende for dem også,« lyder det fra Brian Mørk.

Og det vedkender komikerens ældste datter Alicia, som ledsagede ham til Zulu Comedy Galla.

»Man kan mærke det på min far mentalt, for det er jo ikke fedt at få så mange hadbeskeder hver dag. Så var der også nogen, der prøvede at sprænge vores postkasse i luften, så det var også noget, som var lidt uhyggeligt,« fortæller den 19-årige datter.

Så Alicia har – uden held – foreslået sin far »at tage en pause for karrierens skyld«.

»De kan godt lide, at jeg betaler husleje nemlig,« tilføjer Brian Mørk med et smil.

Brian Mørk har desuden sønnen Darwin på 15 år og datteren Linnea på 13 år fra forholdet med ekskonen Signe Duus Weber.

Den 48-årige komiker Brian Mørk med sin 19-årige datter Alicia på den røde løber til Zulu Comedy Galla i Operaen i København torsdag den 1. september 2022

Brian Mørk har tidligere kaldt det for både et »karaktermord i en uforudsigelig skala« og »en organiseret hetz«, da han i juli 2021 endte i massiv modvind for at kommentere politikeren Naser Khaders sag om krænkende adfærd mod en række kvinder.

'Khader-affæren viser os, at unge piger ikke altid siger nej, når de møder creeps (klamme mænd, red.). De sidder bare og tager imod og lader idioten tro, at det er okay at være klam,' skrev Brian Mørk blandt andet, hvorefter han efterlyste, at unge piger fremover blev trænet i at sige nej i stedet for at 'spille døde'.

Det blev mødt med stor kritik, hvor alt fra politikere til feminister kaldte Brian Mørk ud for at lægge ansvaret om på ofrene for seksuelle overgreb frem for overgrebsmændene.