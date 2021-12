Tinder, gennem venner eller blot det tilfældige møde henover frysedisken i Netto.

Ja, mulighederne for at komme på en date er mange, men for den seneste gæst i Radio 4-programmet 'Skilsmissen', er det blevet til et aktivt fravalg af alt dating.

Det er ellers 11 år siden, at komikeren Brian Mørk blev skilt, men det har altså ikke rokket ved den manglende lyst til at komme ud på markedet igen.

»Jeg er ikke sammen med kvinder. Jeg er ikke ude for at finde en ny kæreste, fordi det er meget, meget nemmere at lade være. Alt i mit liv har været meget nemmere de sidste 11 år, end det har været før, fordi der ikke er nogen til at give mig dårlig samvittighed,« siger han i programmet.

Der er dog én ting, som han kan savne – nemlig sex.

»Hvad skulle en eller anden kvinde, bortset fra sex, kunne gøre det bedre for? Måske når mine børn er flyttet hjemmefra, og jeg er 65, kan det være, at jeg finder en gammel kæreste, så det kan være, at vi kan hygge os sammen.«

Han kalder det for en vægtskål, for nok har han lyst til sex og deslige, men der følger for meget »negativt bras« med til, at han orker det.

Brian Mørk forklarer, at det er en af grundene til, at han i flere år har spist sig og tykkere og tykkere.

»Jeg ved, at jeg på tidspunkt ville blive for liderlig til ikke at mødes med en pige og date hende, så jeg tænkte, at jeg var nødt til at spise mig så tyk, at jeg ikke kan byde en kvinde det. For ellers bliver man for liderlig på et tidspunkt og går på dates, og så pludselig er man bare i et forhold igen. Og så vigtig er sex bare ikke. Det er det virkelig ikke.«

Det er dog ikke altid helt let at have den holdning, og det er da heller ikke hver dag, at komikeren selv kan se fornuften i sin beslutning om at undvære dating og dermed sex.

»Kvinder er stadig vanvittigt tiltrækkende, de er kæmpespændende, men de er simpelthen også for besværlige.«

I stedet får Brian Mørk tiden til at gå med at være fuldtidsfar og sin komikerkarriere.

Brian Mørk blev skilt fra sin ekskone i 2012. De fik sammen to børn.