Han har formået at kunne gøre næsten enhver kvinde blød om hjertet med sin stemme.

Men nu er tiden kommet til, at sangeren Brian McFadden må sende eventuelle håbefulde bejlere skuffede hjem.

Det tidligere Westlife-medlem skal nemlig giftes.

Det offentliggjorde Brian McFadden mandag på sin Twitter-profil.

I’m engaged to woman of my dreams!!!!! pic.twitter.com/lH5ztLW8yu — Brian Mcfadden (@BrianMcFadden) December 23, 2019

'Til jeres information så er jeg blevet forlovet med den smukke @DaniParky', skrev sangeren i et opslag med henvisning til sin nu kommende kone, 39-årige Danielle Parkinson.

Den ligeledes 39-årige Brian McFadden fulgte kort efter op med endnu et tweet. 'Og ja, jeg er meget, meget glad', bekræftede han i opslaget.

Efterfølgende lagde den irske sanger også et billede på Twitter af det glade og nyforlovede par.

Det kommende ægteskab med Danielle Parkinson bliver ikke sangerens første. Brian McFadden har tidligere været gift med sangerinden Kerry Katona fra 2002 til 2006, og med modellen Vogue Williams fra 2012 til 2015.

Westlife i 2002 mens Brian McFadden stadig var en del af boybandet. Fra venstre Kian Egan, Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Brian McFadden. Foto: Mogens Flindt Vis mere Westlife i 2002 mens Brian McFadden stadig var en del af boybandet. Fra venstre Kian Egan, Shane Filan, Nicky Byrne, Mark Feehily og Brian McFadden. Foto: Mogens Flindt

Sammen med Kerry Katona, der tidligere har været med i pigebandet Atomic Kitten, har han børnene Molly Marie og Lilly-Sue.

Brian McFadden begyndte i 1998 som en del af boybandet Westlife.

Sammen med de fire øvrige bandmedlemmer Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily og Shane Filan, opnåede Westlife stor succes med numre som 'World Of Our Own' og 'I Lay My Love On You'. I 2004 valgte Brian McFadden dog at forlade boybandet og i stedet jagte en karriere som solist.

Resten af Westlife kørte videre indtil 2012, hvor gruppen besluttede at holde en pause, inden de i 2018 fandt sammen igen. 15. november udkom bandet med et nyt album, men altså stadig uden Brian McFadden.