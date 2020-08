Skilsmisser får nogle gange mindre flatterende sider frem i folk, og noget kunne tyde på, at skuespiller Brian Austin Green har noget på hjerte, når det kommer til hans ekskone.

Han har nemlig lavet et opslag på Instagram, hvor han har kopieret noget tekst, hun har skrevet - dog med et helt andet budskab.

Ekskonen, 34-årige Megan Fox, danner nu par med den 30-årige musiker Machine Gun Kelly, hvis rigtige navn er Colson Baker, og hun har lagt en hyldest på sociale medier.

Til et billede hvor hun og Machine Gun Kelly står i badetøj foran et spejl, har hun skrevet teksten: 'Achingly beautiful boy ... My heart is yours,' som kan oversættes til noget a la 'Min smertende smukke dreng ... mit hjerte er dit.'

Vis dette opslag på Instagram Achingly Beautiful Boy... My heart is yours Et opslag delt af Megan Fox (@meganfox) den 5. Aug, 2020 kl. 5.57 PDT

Det skriv fik dog eksmanden, den 47-årige tidligere Beverley Hills-stjerne, til at lægge noget meget lignende på sin profil.

Sammen med en række billeder af sine fire sønner, tre af hvem han har sammen med Fox, har han skrevet 'Achingly beautiful boys ... My heart is yours', hvilket kan oversættes til 'smertende smukke drenge, mit hjerte er jeres.'

På den måde kan man sige, at det skulle være et mere end ualmindeligt vildt tilfælde, hvis ikke dette er en direkte reference til ekskonens Instagram-opslag - hvor kærligheden så i stedet er rettet mod parrets børn.

Brian Austin Green er efter bruddet med Fox flere gange set i selskab med repræsentanter for det feminine køn, men han har tidligere nægtet, at der var tale om forhold.

Vis dette opslag på Instagram Achingly beautiful boys...... My heart is yours Et opslag delt af Brian Austin Green (@brianaustingreen) den 5. Aug, 2020 kl. 9.16 PDT

Skuespilleren er blevet spottet med modellen Courtney Stodden, som er kendt som barnebruden, da hun som 16-årig giftede sig med den 35 år ældre skuespiller Doug Hutchinson.

Courtney Stodden delte efterfølgende en video på sine sociale medier, hvor hun og Green var i en jacuzzi sammen.

Noget, som Brian Austin Green udtrykte stor utilfredshed med, eftersom han havde været på en frokostaftale med en ny kvinde, nemlig den 38-årige Tina Louise.

»At hun besluttede sig for at dele videoen den dag, jeg spiste frokost med Tina - velvidende at det ville skabe problemer for Tina og mig, der har tre børn - er ikke god stil,« lød Brian Austin Greens kommentar dengang til TMZ.