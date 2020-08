Det tyder på, at 'Beverly Hills 90210'-stjernen Brian Austin Green ikke er klar til at give helt slip på Megan Fox.

Den 47-årige skuespiller bekræftede ellers tilbage i maj, at han og hans 34-årige hustru havde kastet håndklædet i ringen efter 16 år som par - de 10 af årene som mand og kone.

Men det virker som nævnt ikke til, at Brian Austin Green er færdig med sin eks.

I hvert fald udtalte han i en Instagram Live i weekenden, at han ikke ville afvise, at han og Megan Fox nogensinde ville finde sammen igen. Det skriver CNN.

Brian Austin Green. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Brian Austin Green. Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg vil aldrig sige aldrig, for man ved aldrig, hvad der sker,« sagde han og fortsatte:

»Jeg føler, at folk følger forskellige veje i livet, og nogle gange hænger vejene sammen, så du kan følges, mens de andre gange går forskellige veje.«

»Lige nu er vores veje forskellige. Hun er på sin rute og gør, hvad hun føler, hun skal for at være glad, mens jeg følger min egen rute og gør, hvad jeg føler, jeg skal for at være glad.«

Brian Austin Green og Megan Fox har tre børn sammen.

Megan Fox. Foto: Mario Guzman Vis mere Megan Fox. Foto: Mario Guzman

Mens der har været rygter om, at Brian Austin Green har datet forskellige kvinder, så har Megan Fox bekræftet, at hun er i fast forhold med den 30-årige rapper Machine Gun Kelly.

I begyndelsen af august delte Brian Austin Green en bitter stikpille på sociale medier.

En stikpille, der umiddelbart lignede et forsøg på at håne Megan Fox og hendes nye kæreste.

Megan Fox havde delt et billede af hende og Machine Gun Kelly, hvor hun havde tilføjet teksten: 'Ekstremt smukke dreng ... Mit hjerte er dit.'.

Vis dette opslag på Instagram Achingly Beautiful Boy... My heart is yours Et opslag delt af Megan Fox (@meganfox) den 5. Aug, 2020 kl. 5.57 PDT

Blot et par timer senere delte Brian Austin Green et billede af sine fire sønner, hvor de tre altså også er Megan Fox'.

'Ekstremt smukke drenge ... Mit hjerte er jeres,' skrev han til billedet.

Der gik ikke længe, før fans begyndte at undre sig over ligheden mellem de to opslag, men hverken Brian Austin Green eller Megan Fox har udtalt sig derom.