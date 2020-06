Branko Nika, som mange danskere kender fra tv-dokumentaren 'På røven i Nakskov', er udvist af Danmark.

Han blev i første omgang idømt to og et halvt års fængsel og udvisning af landet tilbage i januar måned for blandt andet at have begået grov vold og frihedsberøvet en mand.

Den 31-årige Nika ankede dog dommen, men lige lidt nyttede det, for Østre Landsret valgte at stadfæste dommen denne uge, skriver Folketidende.

Voldsepisoden fandt sted i oktober sidste år, og det var en 46-årig kvinde, der også er dømt i sagen, som lokkede offeret til stedet med et løfte om sex.

Hun blev sammen med Branko Nikas onkel og en anden medvirkende også dømt ved retten i Nykøbing Falster.

Offeret blev både slået med kæp og fik stød, som blev påført ham med en strømpistol.

Han var så medtaget, at han flere gange mistede bevistheden og tissede i bukserne under overfaldet.

I TV 2-programmet 'På røven i Nakskov' gav den serbiskfødte Branko Nika ellers indtryk af, at han ville væk fra sin kriminelle løbebane.

»Jeg har fået nok. Alt det kriminalitet er sgu ikke mig. Jeg mener det for alvor. Fængslet er ikke noget problem i Danmark - problemet er, når det går ud over andre end en selv,« forklarede han i programmet.

I de sidste programmer fra TV 2-dokumentarserien får man at vide, at Nika lige er prøveløsladt efter at have siddet inde med en dom på to år og fem måneder for tyveri, bedrageri og ulovlig besiddelse af en skarpladt pistol.

Branko Nika er født i Serbien, men har været i Danmark siden han var fire år gammel. Retten mente ikke, at hans tilknytning til landet var markant nok til at undgå en udvisning og på grund af voldens særligt grove karakter er han nu udvist.

Bag Branko Nika, der medvirkede i første sæson af 'På røven i Nakskov' i 2015 og i opfølgeren 'Stadig på røven?' fra efteråret 2016, ligger der en også en fortid præget af forbrydelser med domme for vold, voldtægt og røveri.