Simon Cowell har overlevet endnu en voldsom ulykke.

Den 62-årige musikmogul og tv-personlighed blev hastet på hospitalet torsdag, efter han endnu engang er styrtet på sin elektriske cykel.

Det skriver flere medier som The Sun og Daily Mail.

Angiveligt skulle Simon Cowell være fløjet over styret på sin motordrevne cykel med mere end 30 kilometer i timen.

Uden cykelhjelm skulle han være røget ud på kørebanen, hvor forbipasserende hjalp den blødende musikmogul, før han blev tilset af læger og sendt på hospitalet med en brækket arm og en mulig hjernerystelse.

Samme aften blev han udskrevet med armen i gips og kunne vende tilbage til sit hjem i London, som han var cyklet fra tidligere på dagen.

Ulykken kommer efter Simon Cowel for bare halvandet år siden brækkede ryggen i et andet cykelstyrt i Malibu.

Dengang havde den cykelbegejstrede tv-dommer dog en endnu kraftigere elcykel, som han efterfølgende udskiftede med den lettere model, han i torsdags styrtede på.

Simon Cowell måtte i august gennemgå en større operation for at redde sin medtagede ryg. Han endte med at få indopereret en metalstang og måtte igennem en længere genoptræningsperiode.