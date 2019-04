Filmen 'A star is born' har haft voldsom succes, og høstede flere priser, herunder en Oscar.

Nu afslører skuespiller, instruktør og ildsjæl bag filmen, Bradley Cooper, hvordan nogle af de bjergtagende scener i den er lavet.

Han spiller en midlaldrende stjerne, som har skabt et kæmpe navn for sig selv, og som flere gange i løbet af filmen indtager store festivalscener med et kæmpe publikum foran sig.

For at få det til at virke ægte, lykkedes det Cooper at overtale musikeren Kris Kristofferson til at udlåne fire minutter af sin spilletid ved festivalen Glastonbury, som finder sted i England.

Frygtede flaskekast

Det fortalte Cooper i et interview i talkshowet Ellen med værten Ellen DeGeneres.

Men hvad folk måske ikke umiddelbart kan se, er, at han faktisk spiller de fire minutter af sin koncert uden lyd.

De måtte nemlig ikke offentliggøre noget af musikken fra filmen, og derfor var der ikke lyd i de kæmpe højtalere, der skulle sprede sangen ud over festivalen.

Bradley Cooper fortæller, at han havde taget højde for, at publikum ville reagere stærkt på den musikløse optræden. Han skrev derfor ind i manuskriptet, at folk ville kaste med flasker og lignende.

Han fortæller desuden, at han fik lov til at introducere Kristofferson, og det var en særligt speciel oplevelse. Kristofferson spillede nemlig med i den udgave af 'A Star is born', som blev lavet tilbage i 1976.

Desuden fortæller han, at en af de andre optrædener, som var ekstra vild, var da han skulle spille ved Oscar-uddelingen, sammen med Lady Gaga.

Her havde han øvet sig ekstra meget, for han var ikke sikker på, at folk ville se filmen igen, hvis de klarede deres nummer dårligt, når de skulle underholde ved den prestigefyldte uddeling.

Bradley Cooper måtte tage masser af sangtræning, og han synger selv igennem hele filmen. Efter 'A star is born' kom ud, har soundtracket haft meget stor succes.