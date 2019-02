Bradley Cooper er lige nu aktuel med filmen 'A Star Is Born', hvori han udfolder sine musikalske evner sammen med Lady Gaga. Men på trods af sine mange års erfaring som skuespiller var Bradley Cooper hunderæd, da han forleden optrådte med Lady Gaga.

Sidste weekend optrådte Lady Gaga i Las Vegas, hvor hun som en overraskelse havde hevet Bradley Cooper med op på scenen for at optræde med sangen 'Shallow'. En sang, der er kendt fra filmen 'A Star Is Born'.

Denne optræden vakte nogle meget uvante følelser frem i Bradley Cooper, da nervøsiteten tog overhånd.

»Det var helt forfærdeligt. Jeg måtte bare 'zone ud' og bede til Gud om, at jeg ikke skulle ødelægge hendes show. For tænk over det, hun havde allerede rocket det i to timer, og jeg tænkte bare 'please, lad mig bevare roen,« sagde skuespilleren til E!.

Ifølge mediet E! har Bradley Cooper nemlig ingen erfaring med at stå på scenen med Lady Gaga uden for filmsettet.

Og selvom duoens optræden tilsyneladende gik helt fint, betyder det dog ikke, at han ikke har problemer med sine nerver.

Han er nemlig også bekymret for den store Oscar-uddeling, der med hastige skridt nærmer sig, hvor 'A Star Is Born' blandt andet er nomineret i kategorierne 'bedste film', 'bedste kvindelige hovedrolle', 'bedste mandlige hovedrolle' og 'bedste originale sang'.

Han er sikker på, han kommer til at være 'hunderæd'.

Her ses Bradley Cooper med sin kæreste siden 2015, Irina Shayk. REUTERS/Mike Blake Foto: MIKE BLAKE

Siden 2015 har Bradley Cooper dannet par med modellen Irina Shayk. Sammen har de en datter på to år

Det er også velkendt, at Bradley Cooper har et meget nært forhold til sin mor. Da han var Oscar-nomineret for sin rolle i filmen 'American Sniper', var både hans mor, Gloria Campona, og hans daværende kæreste, Suki Waterhouse, til stede.

Man kan derfor forvente, at han enten tager Irina Shayk eller sin mor med under armen, som forhåbentlig kan hjælpe ham med at få rystet nogle af nerverne af sig.

'A Star Is Born' har nemlig mulighed for at vinde de fleste af de helt store priser. Filmen vandt også en Golden Globe ved dette års prisuddeling.