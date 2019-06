Hollywoodstjernen Bradley Cooper er ikke længere sammen med sin supermodel-kæreste Irina Shayk.

Efter flere måneders rygter om problemer i forholdet, har parret nu officielt slået op, og skal blive enige om forældremyndigheden over deres fælles datter Lea, som blev født i marts 2017.

Det skriver det amerikanske magasin People.

Cooper og Shayk begyndte at date i foråret 2015, og på trods af, at de er blandt verdens største stjerner i på deres respektive felter, har de i stor stil formået at holde sig væk fra paparaziiernes linser.

De har til gengæld fået massiv omtale, især i de seneste måneder, hvor der har været massice rygter om, at de var ulykkelige. Et af problemerne skal have været, at 44-årige Bradley Cooper har lagt alkohol og fester bag sig, og i stedet går op i sundhed og wellness, mens 33-årige Shayk stadig vil dyrke nattelivet.

Men det helt store samtaleemne har været Coopers påståede romance med sangeren Lady Gaga, som han spiller over for i 2018-storhittet 'A Star is Born'.

De to havde tydelig kemi i det romantiske musikdrama, og til årets Oscar-uddeling i februar fremførte de en så intens udgave af filmens Oscarvindende megahit 'Shallow', at alverdens medier gik i selvsving og udråbte dem som dybt forelskede.

Nok ikke så fedt for Irina Shayk, som sad i salen og klappede pænt. Mange kommentatorer påpegede da også efterfølgende, at Shayk fortjente en Oscar for sin afslappede attitude, og at det må have været en akavet køretur hjem efter showet for det celebre par.

I dagene og ugerne efter den optræden, måtte begge parter pænt ud og afvise, at de var forelskede og i gang med at finde sammen. Lady Gaga er senere blevet kædet sammen med skuespilleren Jeremy Renner, men er officielt stadig single.

Flere kendte valgte også at reagere på den famøse optræden. Således beskyldte den tidligere Spice Girl, Mel B, Lady Gaga for at bryde den uskrevne pigeregel om, at man ikke går efter andres kærester.

Hverken Bradley Cooper, Irina Shayk eller deres PR-folk har ønsket at kommentere deres forhold, men det afholder ikke People fra at kalde bruddet for officielt.

Magasinet bygger historien på informationer fra en central og troværdig kilde tæt på det nu tidligere par.