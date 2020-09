Hvis Bradley Cooper ikke allerede kunne få kvindehjerter til at smelte, så gør han i hvert fald sit ypperste for det.

I et stort interview med Interview Magazine åbner den blåøjede skuespiller nemlig op for, hvordan hans liv har været under coronaepidemien.

Og her fortæller han, at han har isoleret sig selv fuldstændigt sammen med sin datter og sin 79-årige mor, Gloria Campano, som han passer på, fordi hun er ekstra sårbar over for den dødelige virus.

»Min mor bliver 80, og hun har en kolostomipose, så jeg kan ikke lukke nogen ind i huset. Og jeg kan ikke selv forlade huset, fordi hun dør, hvis hun bliver smittet,« siger 45-årige Bradley Cooper.

Arkivfoto af Bradley Cooper med moderen, Gloria Cooper. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Arkivfoto af Bradley Cooper med moderen, Gloria Cooper. Foto: LUCAS JACKSON

Noget tyder dog på, at interviewet med Interview Magazine blev lavet for noget tid siden.

For ifølge Fox News er han for nyligt blevet spottet under optagelserne til en film i Los Angeles, mens han også er blevet set på stranden med skuespillerinden Jennifer Garner.

Det er da heller ikke helt nyt for Bradley Cooper at tilbringe kvalitetstid med sin mor.

For nogle år tilbage fortalte han nemlig, at han tilbage i 2011 flyttede ind hos sine forældre, før hans far døde af lungekræft.

»Min familie er meget tæt, og det var brutalt for os alle, da min far døde. Det var et form for skisma, og chokket er ikke forsvundet. Vi har brug for hinanden, så her er vi... og det er jo ikke, fordi jeg bor i en villa, og hun (hans mor, red.) bor i gæsteværelset. Nej, hun er i værelset lige ved siden af,« fortalte Bradley Cooper dengang.

Han gav dengang også lidt detaljer om forholdet mellem ham og moderen:

»Sagen er, at hun er cool kvinde. Vi kan hænge ud, og hun kan slå fra sig.«

I det nye interview med Interview Magazine fortæller Bradley Cooper, at han under coronaepidemien også har været isoleret med sin tre-årige datter, som han har med ekskæresten Irina Shayk.

»Jeg har gang i en ét-barns-børnehave. Vi står op, og så lærer vi at svømme i badekarret,« joker han.