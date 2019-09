Maddox Jolie-Pitt, der er adopteret af Angelina Jolie og Brad Pitt, sætter nu for første gang ord på forholdet til sin adoptivfar.

Forholdet er ret kompliceret, og det har ikke været godt i flere år.

Faktisk er deres forhold så skidt, at 18-årige Maddox Jolie-Pitt ikke ved, om den 'Once Upon a Time in Hollywood'-aktuelle skuespiller har tænkt sig at besøge ham på det universitet, han lige er begyndt på i Sydkorea.

Det skriver det australske medie news.

Maddox Jolie-Pitt. Foto: YONHAP

Angelina Jolie afleverede i august Maddox ved universitetet, men Brad Pitt var ikke til stede på den store dag.

News skriver i den forbindelse, at Maddox Jolie-Pitt i et interview skulle have sagt, at han ikke ved, om Brad Pitt planlægger en tur til Sydkorea.

»Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske,« svarede han kortfattet.

Han blev ligeledes spurgt ind til, om deres forhold var et afsluttet kapitel, og dertil svarede han:

Brad Pitt og sønnerne Pax Jolie-Pitt (tv.), Shiloh Jolie-Pitt (i midten) og Maddox Jolie-Pitt (th.). Foto: ROBYN BECK

»Tja, uanset hvad, der sker, så sker det.«

Det anspændte forhold skyldes en episode fra 2016, hvor Brad Pitt blev beskyldt for at have slået Maddox under en flyvetur i familiens private jetfly.

Brad Pitt nægtede at have været voldelig, men beskyldningerne blev alligevel undersøgt af de amerikanske myndigheder, som dog valgte ikke at sigte stjerneskuespilleren.

Angelina Jolie søgte om skilsmisse få dage efter, episoden fandt sted.